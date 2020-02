Bayern München overklast Chelsea: Lewandowski blinkt uit met goal én twee assists ABD

25 februari 2020

22u52 0 Chelsea CHE CHE 0 einde 3 FCB FCB FC Bayern München Champions League Bayern München blijft een machine. De Duitse landskampioen zette Chelsea opzij mét overmacht: 0-3. De Duitsers maakten de terugmatch zo quasi overbodig. Lewandowski was de ster van de avond met een doelpunt én twee assists. Gnabry was de andere doelpuntenmaker van dienst.

Bayern München was baas in de eerste helft. Een resem kansen, 65% balbezit. Maar geen goals bij rust. Müller was de gevaarlijkste man op het veld. De Duitse aanvaller plaatste rakelings naast en op slag van rust spatte zijn kopbal uiteen op de dwarsligger. Een sterke Caballero hield Coman en Lewandowski dan weer van de openingstreffer. Chelsea ontsnapte. Het kraakte langs alle kanten bij de Londenaars. De Blues konden zelf één keer dreigen. Een laag schot van Azpilicueta werd gekeerd door Neuer.

Na de pauze kon Bayern zijn overwicht wél snel verzilveren. Met dank aan het gouden duo Lewandowski-Gnabry. In de omschakeling speelde Gnabry op het perfecte moment naar Lewandowski, die de bal snel voorzette. Gnabry dook op voor doel en knalde de 0-1 tegen de netten.

Gnabry en Engelse tegenstanders...

Amper vier minuten later was het weer prijs voor de bezoekers. Lewandowski stuurde de snelle Gnabry weg. Die faalde niet oog in oog met Caballero: 0-2. Zesde goal voor Gnabry in deze Champions League-campagne. Opvallend: zijn vorige vier scoorde hij allemaal in de 7-2-zege tegen Tottenham. Engelse opponenten liggen hem.

Bayern was een klasse te sterk voor Chelsea. Dat zetten ze een kwartier voor het einde nog eens in de verf. De pijlsnelle Alphonso Davies - leeftijds- en landgenoot van Jonathan David - ging heel zijn flank af en liet Lewandowski zijn doelpuntje scoren: 0-3. De rode kaart van Marcos Alonso voor twee armslagen in het gezicht van Lewandowski was niet meer dan een voetnoot in een trieste avond voor Chelsea. Bayern München staat met anderhalf been in de kwartfinales.

Lees ook: ‘Nummer 121! Met een prachtige goal tegen het grote Barcelona kroont laatbloeier Mertens zich tot gedeeld topschutter Napoli’