Bayern München klopt inefficiënt Lyon en bikkelt zondag tegen PSG om Champions League-trofee

19 augustus 2020

22u50 4 Olympique Lyon LYO LYO 0 einde 3 FCB FCB FC Bayern München Champions League Bayern München of Paris Saint-Germain. Een van die twee topteams wint zondag de corona-editie van de Champions League. Bayern zette in z’n halve finale Lyon opzij met 0-3. Serge Gnabry was de uitblinker met twee doelpunten.

Wie zich verheugde op een kanonstart van de Duitsers, kwam bedrogen uit. Na een drietal minuten was Memphis Depay al erg dicht bij de openingsgoal. De Nederlander kwam alleen voor Neuer, probeerde de doelman te omspelen, maar mikte in het zijnet. Het eerste kwartier was helemaal voor Lyon. Ook Toko Ekambi liet na om ‘Les Gones’ op voorsprong te brengen: de Kameroener trof de paal.

En zoals het wel vaker gaat in het voetbal, valt de goal dan aan de overkant. Serge Gnabry sneed vanop rechts naar binnen, stormde langs enkele tegenstanders en ramde het leer staalhard in de bovenhoek.



Het tegendoelpunt was een opdoffer voor Lyon. Bayern nam het dirigeerstokje over en dat resulteerde vlak na het halfuur in de dubbele voorsprong. Gnabry maakte zijn tweede van de avond. Na de rust kwam de kwalificatie van Bayern niet meer in gevaar. In de slotfase diepte Lewandowski met een rake kopbal zelfs nog uit tot 0-3. De mannen van coach Hansi Flick mogen zich opmaken voor de eerste Champions League-finale sinds 2013. Net als toen kan der Rekordmeister de treble pakken. Dan moet het wel voorbij PSG. Ook voor de Parijzenaren ligt de treble voor het grijpen.



