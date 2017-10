Bayern München is in groep van Anderlecht maatje te groot voor Celtic Mike De Beck

22u37 0 EPA Champions League In die andere wedstrijd van de groep van Anderlecht hield Bayern München thuis schietoefeningen tegen Celtic Glasgow. De 'Rekordmeister' was een maatje te groot voor de Schotten en haalde het uiteindelijk met 3-0. Goed voor hun tweede zege in de groepsfase.

Het was Joshua Kimmich die het laken naar zich toe trok en de wedstrijd open brak. Eerst met een zwieper op de knikker van Lewandowski. De Poolse spits kon niet binnen koppen, maar Thomas Müller was goed gevolgd om de rebound tegen de touwen te tikken. Daarna stond Kimmich zelf aan het kanon. Kingsley Coman zette zich op links door en bracht de bal in de zestien. Daar stond Kimmich moederziel alleen om er met een knappe overhoekse kopbal 2-0 van te maken. Al zijn vijfde treffer in de Champions League. De jonge Duitser maakte ze allemaal in de Allianz Arena. Jupp Heynckes, met zijn 72 jaar en 162 dagen de oudste coach op het kampioenenbal, zag dat het goed was.

REUTERS

Ook Arjen Robben wilde graag delen in de festiviteiten. De Nederlander speelde vanavond zijn 100ste Champions League-wedstrijd en vijzelde die statistiek op met een assist. Vroeg in de tweede helft schilderde hij een hoekschop op de knikker van Mats Hummels die knap binnen kopte: 3-0.



De zege kwam nooit in het gedrang en de Duitsers speelden de wedstrijd volwassen uit. Bayern prijkt nu met zes punten op de tweede plek in groep B. Celtic staat derde met drie punten.

REUTERS