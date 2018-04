Bayern laat geen onvergetelijke indruk, maar wint door twee owngoals wel op het veld van Sevilla DMM

03 april 2018

22u37 0 Champions League Bayern München heeft een zaakje gedaan in Spanje. De Duitse recordkampioen won gevleid op het veld van Sevilla na twee ongelukkige owngoals bij de thuisploeg. De Spanjaarden moeten in de terugmatch vol aan de bak in de Allianz Arena.

Een sfeervol Stadio Pizjuan in Sevilla. De thuisaanhang trakteerde de spelers net voor de wedstrijd op een gesmaakte tifo met verwijzingen naar Astérix en Obelix. De grote vraag was welke club het meest aan het betoverende goedje van druïde Panoramix had gesnuffeld. Sevilla of Bayern?

In een leuke eerste helft bleek het vooral de thuisploeg te zijn. Sevilla schudde wakker na een vroege verwittiging van Bayern en knokte zich na 10 minuten in de wedstrijd. Letterlijk en figuurlijk, N'Zonzi verhitte de gemoederen met een stevige tussenkomst. Even later mocht Sarabia zomaar aanleggen in de zestien. De Spanjaard mikte de bal nipt naast de kooi.

Na goed twintig minuten was het wel prijs. Sarabia mocht het een tweede keer proberen toen hij een knappe voorzet schijnbaar met de onderarm meenam. Bayern-doelman Ulreich had geen kans, de verdiende 1-0 hing tegen de touwen. De thuisploeg toonde zich gevaarlijker dan Bayern en deed dat vooral met goed omschakelingsvoetbal.

Toch kreeg Sevilla net voor de rust het deksel op de neus. Op een schaarse kans voor Bayern werkte Navas de inzet van Ribéry ongelukkig voorbij zijn eigen doelman. 'Der Rekordmeister' kon zo met een gevleid gelijkspel de kleedkamer intrekken.

Na de pauze iets afwachtender voetbal. Beide ploegen wilden vooral geen nieuwe tegentreffer slikken en dat resulteerde en een kansenloos eerste kwartier. Na een dik uur dan toch wat animo toen Martinez pal op Sevilla-doelman Soria besloot.

Enkele minuten later deed de thuisploeg zichzelf opnieuw de das om. Thiago kopte de bal op de voet van Escudero die het leer ook voorbij Soria zag verdwijnen. Bayern profiteerde zo maximaal van een iets beter moment, terwijl Sevilla zijn vroege opener door een tweede owngoal teniet deed.

In het slot van de wedstrijd probeerden de withemden van coach Montella de bakens nog te verzetten. Vazquez en N'Zonzi namen Ulreich elk één keer onder vuur, maar zonder resultaat. Na negentig minuten voetbal bleef de 1-2 op het bord staan. Een mindere zaak voor Sevilla dat nu vol aan de bak moet in de Allianz Arena.

