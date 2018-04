Bayern heeft geen goals nodig voor plaats in halve finales, potjes koken over in slot na drieste charge Sevilla-middenvelder Redactie

11 april 2018

23u43

Bron: Belga/ANP 0 Champions League Bayern München heeft zich vanavond net als Real Madrid verzekerd van een plaats bij de laatste vier van de Champions League. Doordat het in de heenwedstrijd met 1-2 was gaan winnen op het veld van Sevilla, had het genoeg aan een doelpuntenloos gelijkspel om door te stoten.

Bayern leek niets aan het toeval te willen overlaten en toonde zich meteen vanaf het begin strijdvaardig. De Rekordmeister was in de eerste tien minuten gevaarlijk via Arjen Robben, Robert Lewandowski en James. Op een kans van Sergio Escudero na kon Sevilla niets laten optekenen tegen de Duitse machine. Aan de overkant probeerden Franck Ribéry en Mats Hummels het van ver, maar ook die pogingen leverden geen doelpunten op.

In de tweede helft probeerde Lewandowski het met het hoofd. Zijn kopbal verdween echter in het zijnet. Aan de overkant kwam Sevilla dicht bij een doelpunt via Joaquin Correa. De Argentijn devieerde een vrije trap op de deklat. Maar de netten in de Allianz Arena bleven uiteindelijk ongeschonden. Correa kreeg in de extra tijd trouwens nog rood voor een grove charge op Javi Martinez.

Bayern München haalde voor de elfde keer de laatste vier in de Champions League.