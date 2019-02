Bayern-fans protesteren tegen dure tickets, vol Anfield betuigt steun met daverend applaus LPB

20 februari 2019

09u44 0 Champions League Opvallend moment gisteravond in het begin van de tweede helft van het duel tussen Liverpool en Bayern. Supporters van de Duitse topclub ontrolden enkele spandoeken om hun protest te uiten over de hoge ticketprijzen bij uitduels. “Away ticket LFC 48£ FCB 55€”, stond er te lezen. En ook: “Th€ gr€€d knows no £imits! Twenty is plenty.”

De protestactie van de Bayern-fans kreeg veel bijval van de thuisaanhang. Een daverend applaus, dat ruim een halve minuut aanhield, weerklonk van de tribunes op een volgepakt Anfield. “Twenty is plenty” verwijst naar de campagne die de Football Supporters’ Federation in Engeland lanceerde. Daarin wordt gevraagd om de ticketprijs voor bezoekende supporters te beperken tot maximum 20 pond (23 euro). Eerder deze maand liet de Premier League weten dat dat maximumbedrag de komende drie seizoenen was vastgelegd op 30 pond (33 euro). Tien euro meer dus, geen klein verschil.

Het is niet de eerste keer dat Bayern-fans tijdens een Champions League-wedstrijd hun ongenoegen uiten over te dure tickets. In november 2017 gebeurde dat ook in het Vanden Stock-stadion. Supporters van Bayern gooiden tijdens het CL-duel tegen Anderlecht valse geldbiljetten op het veld, ontstemd als ze waren over de 100 euro inkom die ze moesten betalen. “Is jullie hebzucht nu eindelijk voldaan?”, ontrolden de Duitse fans daarbij een spandoek.

De UEFA legde Bayern een boete van 20.000 euro vanwege de protestactie van zijn aanhang, maar ook Anderlecht ontsnapte niet aan een sanctie. De Brusselse club diende 30 euro van de ticketprijs terug te betalen. Omdat er destijds zo’n 900 Bayern-supporters in Anderlecht aanwezig waren, ging het om een bedrag van om en bij de 27.000 euro.

