Bayern en Juventus nu al zeker van achtste finales in Champions League XC

06 november 2019

20u48

Bron: Belga 0 Lokomotiv Moskou LOK LOK 1 einde 2 JUV JUV Juventus Champions League Het in eigen land krasselende Bayern München heeft zich vanavond als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

Op de vierde speeldag in groep B haalde de Rekordmeister het in zijn eerste wedstrijd onder interim-trainer Hansi Flick met 2-0 van Olympiakos. Robert Lewandowski kon in de Allianz Arena pas na 69 minuten de ban breken, in het slot van de wedstrijd verdubbelde ex-Bruggeling Ivan Perisic de voorsprong en dat was meteen ook de eindstand. Voor Lewandowski was het al de 21e treffer van het seizoen voor Bayern, in alle competities samen. Met twaalf op twaalf is Bayern al zeker van een plaats bij de laatste zestien.

In groep D won Juventus in extremis met 1-2 op bezoek bij Lokomotiv Moskou. Na een blunder van Lokomotiv-doelman Guilherme kwam Juve op vrije trap van Cristiano Ronaldo snel op voorsprong in Moskou, al was het uiteindelijk nieuwkomer Aaron Ramsey die de bal over de lijn duwde. Nog voor het kwartier was alles echter te herdoen in de Russische hoofdstad, na de gelijkmaker van Aleksey Miranchuk. Douglas Costa zorgde in de 93ste minuut nog voor de 1-2, waardoor ook Juventus naar de achtste finales mag. Met tien punten hebben ze een voorsprong van drie punten op Atlético. Lokomotiv is derde met drie punten, Leverkusen is puntenloos laatste.