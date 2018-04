Bayern-coach Heynckes voor clash tegen Real: "Of ik Ronaldo vrees? Wij hebben Lewandowski" YP

24 april 2018

17u25

Bron: Belga 0 Champions League Bayern München en Real Madrid bekampen elkaar morgen in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. "Real is een zeer sterke tegenstander, maar ik heb een goed gevoel", blikt Bayern-trainer Jupp Heynckes daags voordien vooruit op de kraker.

Real is de laatste jaren niet de favoriete opponent van de Duitse kampioen. Zowel in 2014 als vorig jaar kieperden de Madrilenen Bayern uit het Kampioenenbal. De laatste keer dat de Rekordmeister aan het langste eind trok was in de halve finales in 2012. Heynckes leidde toen de ploeg.

"Het duel wordt zonder twijfel een genot voor de voetbalfan", vertelde de 72-jarige coach op de persconferentie. "Beide ploegen spelen een heel aantrekkelijk voetbal. Ik zie geen favoriet, maar heb een goed gevoel. We zitten op hetzelfde vormpeil als in 2013 (toen Bayern onder Heynckes de CL won, nvdr.) en vormen een echt team. Maar opgelet, we treffen een sterke ploeg. Of ik Cristiano Ronaldo vrees? Ik respecteer hem en zijn unieke loopbaan, waar wij hebben Lewandowski in onze ploeg, die dit seizoen al 39 doelpunten gemaakt heeft."

De aftrap staat woensdag om 20u45 gepland in de Allianz Arena. De return volgt volgende week dinsdag in Spanje. In de andere halve finale strijden Liverpool en AS Roma om een plek bij de laatste twee.