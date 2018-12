Batshuayi wint van Manchester United-Belgen, Mourinho: “We hebben het goed gedaan” DMM

12 december 2018

22u56 0 Valencia CF VAL VAL 2 einde 1 MUN MUN Manchester United Champions League Manchester United duikt de Europese winter in met een nederlaagd. De ploeg van José Mourinho verloor op het veld van het Valencia van Michy Batshuayi met 2-1. Er vielen geen Belgische doelpunten. United was al geplaatst voor de tweede ronde.

Drie Belgen aan de aftrap in de wedstrijd tussen Valencia en Manchester United. Batshuayi kreeg nog eens z’n kans bij de thuisploeg, voor de bezoekers mochten Lukaku en Fellaini een gooi doen naar groepswinst. Veel kwam daarvan niet in huis, want United kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand na een goal van Soler. De Spanjaard gaf Romero het nakijken: 1-0.

Veel inbreng in het wedstrijdbeeld hadden Fellaini en Lukaku niet. Valencia bleef baas en kreeg op de koop toe net na de rust een tweede goal in de schoot geworpen. Batshuayi zette goed druk op Jones die de bal domweg voorbij zijn eigen doelman speelde. Met de kraker tegen Liverpool in het vooruitzicht en de groepswinst buiten handbereik haalde Mourinho Lukaku van het veld. Aan het slot van de wedstrijd kon Rashford nog milderen. United totaliseert na zes wedstrijden tien punten. Voldoende veer een tweede plaats in groep H.

Mourinho opvallend positief: “Wij hebben er een goeie groepsfase opzitten”

Opvallend interview alweer net na de wedstrijd. José Mourinho stond er de pers kort te woord en kreeg er de vraag hoe hij na de nederlaag tegen Valencia de groepsfase van zijn ploeg evalueert. “We hebben het goed gedaan. We zaten in een moeilijk groep met één van de titelfavorieten (Juventus, red.) en een goeie ploeg als Valencia. Als je je dan één speeldag voor het eind al kan plaatsen en uiteindelijk tweede wordt in de groep, dan is dat goed.”