Exclusief voor abonnees Bastion Anfield: hoe Klopp de oninneembare vesting van ‘The Reds’ in ere herstelde Kristof Terreur

05 november 2019

08u16 0 Champions League Christian Benteke in de Premier League op 23 april 2017. Een owngoal in de FA Cup op 28 januari 2018. Eden Hazard in de League Cup op 26 september 2018. Genk maakt zich niet te veel illusies. Winnende treffers zijn er zeldzaam. Onder Jürgen Klopp is Anfield weer een bastion. Nog meer in Europa.



Een complete make-over in vijf jaar tijd. De laatste keer dat Liverpool op eigen veld verloor in een Europese competitie stond de oude hoofdtribune nog op Anfield. Was Brendan Rodgers nog de trainer. Heette de eerste keus tussen de palen nog Simon Mignolet. Was clubicoon Steven Gerrard bezig aan zijn laatste maanden en bestond de rest van het elftal uit Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno, Henderson, Allen, Sterling, Coutinho en Balotelli. Van de achttien van 22 oktober 2014 tegen Real Madrid staan er nog drie op de loonlijst en is er één titularis: aanvoerder Jordan Henderson.

