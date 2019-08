Bart Verhaeghe op rode loper in Monaco: “Vertonghen naar Club? (lacht) Ik wens Jan het allerbeste toe” Redactie

29 augustus 2019

18u36 0

Sterren spotten op de rode loper in Monaco voor aanvang van de Champions League-loting. Ook aanwezig: VTM-analist Gilles De Bilde en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Die laatste weidt in onderstaande video’s uit over de kansen van onze Belgische clubs op het kampioenenbal. Ook de Genkse CEO Erik Gerits en Club-voorzitter Bart Verhaeghe strikten we voor interviews. Zo confronteerde De Bilde Verhaeghe met het laatste gerucht, als zou Club ook nog Jan Vertonghen willen. De voorzitter lachte eens: “Jan is een geweldige voetballer. Ik heb veel bewondering voor hem als mens en misschien nog meer als voetballer - Jan weet dat. Ik wens hem het allerbeste toe... (lacht) maar niet bij ons.”

Bart Verhaeghe over de Champions League:

Erik Gerits over de Champions League:

Stephan Keygnaert over Club Brugge:

Stephan Keygnaert over RC Genk: