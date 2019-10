Bart Verhaeghe en Club met vertrouwen maar ook veel respect in Madrid: “Dit is de grootste club in de wereld” Redactie

01 oktober 2019

13u51

Bron: VTM Nieuws 0

“Niets moet, alles mag.” Met die spirit stapt Club het veld op in het mythische Santiago Bernabéu. Bart Verhaeghe sprak een dag voor de clash met Real Madrid met VTM Nieuws. “Als je ziet dat zelfs twee van onze beste Rode Duivels hier moeten knokken om in de basis te staan, dan betekent dat Real een bijzonder klasrijk team is. Dit is de grootste club in de wereld hé.”