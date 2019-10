Barcelona wint nipt op het veld van Slavia Praag, nieuwe mijlpaal voor Messi Redactie

23 oktober 2019

22u55 0 Slavia Praag SLA SLA 1 einde 2 BAR BAR Barcelona Champions League Makkelijk ging het niet, maar Barcelona pakte wel de drie punten op het veld van Slavia Praag. Lionel Messi - wie anders? - opende al vroeg de score en is zo de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die in vijftien opeenvolgende edities raak schiet. Suarez klaarde uiteindelijk de klus.

Drie minuten. Meer had Messi niet nodig om Barcelona op voorsprong te schieten op aangeven van Arthur. Meteen een historische treffer voor de Argentijn, zoals u hierboven reeds kon lezen. Of zijn doelpunt het begin was van een spektakelmatch? Dat niet, zo bleek. Slavia of Barça slaagden er in de eerste helft niet meer in om nog te scoren.

Na de pauze ging het op dat vlak een pak beter. In minuut 50 controleerde Boril de bal met de borst en de Tsjech schoot de 1-1 netjes in doel. Een stunt was er echter niet weggelegd voor Slavia, want Suarez tikte de beslissende 1-2 tegen de netten. Barcelona blijft ongeslagen en komt zo aan kop in groep F. Slavia Praag is laatste met één punt.