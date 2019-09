Barcelona kan tegen Dortmund rekenen op Messi, die aan de bak moest tijdens rondo op training TLB

16 september 2019

16u10 1 Champions League Lionel Messi heeft van de medische staf van Barcelona groen licht gekregen voor de wedstrijd van morgen op bezoek bij Borussia Dortmund. Dat heeft de Spaanse grootmacht laten weten.

Messi stond sinds begin augustus aan de kant met een kuitblessure en timmerde sindsdien aan zijn terugkeer. Het leek dat het goudhaantje de CL-opener zou missen, maar zondag hervatte hij de groepstraining. Op training ging Messi al voluit, onder meer tijdens een rondo (zie video boven). Vandaag nam coach Ernesto Valverde Messi dan ook op in zijn selectie voor de partij tegen het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Voor Ousmane Dembélé komt het duel met zijn ex-club nog te vroeg. De Franse aanvaller, die vroeg in het seizoen een dijbeenblessure opliep, is wel weer aan het trainen, maar nog niet voldoende fit. Frenkie de Jong, die zaterdag zijn eerste doelpunt maakte voor Barça, is wel opgenomen in de selectie, evenals Ansu Fati. Het 16-jarige toptalent kan tegen Dortmund zijn debuut in de Champions League maken.

In de andere partij in groep F kijkt Romelu Lukaku met Inter de Tsjechen van Slavia Praag in de ogen.

📋 [SQUAD LIST]

⚽ #BVBBarça

✈ See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! 👇 pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM FC Barcelona(@ FCBarcelona) link