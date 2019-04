Barcelona heeft prima uitgangspositie beet na glansloze zege tegen Lukaku en Manchester United XC

10 april 2019

22u54 2 Manchester United MUN MUN 0 einde 1 BAR BAR Barcelona Champions League Manchester United is in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 0-1 ten onder gegaan tegen Barcelona. Luke Shaw maakte in de eerste helft een owngoal. Messi en co vertrekken zo met een mooie uitgangspositie uit Engeland.

Ole Gunnar Solskjaer koos voorin voor Romelu Lukaku en Marcus Rashford. Bij Barcelona werd er logischerwijs gerekend op Lionel Messi. De Argentijn verkeert in bloedvorm en maakte acht goals in zijn laatste vijf duels in La Liga. Man United was gewaarschuwd.

De Catalanen eisten zoals verwacht het leer op in het Theatre of Dreams. En na dertien minuten leverde de eerste kans meteen een goal op voor de bezoekers. Messi bediende Luis Suárez aan de tweede paal, die de bal via het lichaam van Luke Shaw voorbij David De Gea kopte: 0-1.

Vervolgens was het lange tijd wachten op het volgende wapenfeit, tot Philippe Coutinho De Gea onder vuur nam. De Spaanse goalie reageerde met een knappe beenveeg. Vijf minuten voor de koffie ook gevaar aan de overkant. Marcus Rashford pakte uit met de perfecte voorzet, maar Diogo Dalot miste zijn kopbal compleet.

Na rust probeerde Man United het commando over te nemen. Maar een kans creëren was o zo moeilijk. Barça trok zich dan weer terug, wat de kwaliteit van het spelniveau niet ten goede kwam. Halverwege de tweede helft kreeg Suárez wel een schietkans, maar de Uruguayaan trof het zijnet.

Enkele minuten later werd Lukaku naar de kant gehaald. Nauwelijks gezien in deze match. Moet gezegd worden: de Rode Duivel kreeg ook weinig bruikbare ballen van zijn ploegmakkers. Nadien geen goals meer. Eindstand: 0-1, een goede uitgangspositie voor Barça. Volgende week dinsdag vindt de return in Camp Nou plaats.