Barcelona dolt met United, weergaloze Messi dirigeert Catalanen naar halve finale

16 april 2019

22u50 7 Barcelona BAR BAR 3 einde 0 MUN MUN Manchester United Champions League Voor het eerst in vier jaar heeft FC Barcelona zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Lionel Messi kroop nog maar eens in de rol van uitblinker en stuwde de Catalanen naar een 3-0-zege tegen Manchester United. Barcelona won ook al de heenmatch op Old Trafford. Romelu Lukaku viel bij United na 73 minuten in.

Manchester United had een nóg grotere stunt nodig dan vorige maand, toen het PSG uit het miljoenenbal knikkerde. Volgens de statistieken had Barcelona 94 procent kans om door te stoten naar de halve finales. Bovendien verloren de Catalanen hun laatste dertig Champions League-duels in eigen huis niet én zijn Engelse tegenstrevers de favoriete prooien van Lionel Messi: hij scoorde er voor vanavond al 22 keer tegen. Een wonder was nodig, zonder Romelu Lukaku. De Rode Duivel keek na zijn minder optreden op Old Trafford toe vanop de bank.

Ga er maar aanstaan dus, zou je denken, maar United trok zich in de eerste minuten niets aan van bovenstaande weetjes. Al na 33 seconden kon het zomaar 0-1 staan. De snelle Rashford ging achter een knappe pass van Pogba en lepelde op de dwarsligger. Ook een tweede en derde verwittiging volgde: The Red Devils waren allerminst onder de indruk. Wel mocht het niet mopperen toen Barça via een tussenkomst van de VAR geen penalty kreeg na een tikje van Fred op Rakitic.

Blunder De Gea

Maar twee factoren deden het spelbeeld volledig kantelen. Enerzijds Lionel Messi - uiteraard. De Argentijn was op het kwartier in de kluts sneller op de bal, speelde door de beentjes van Fred en krulde de openingstreffer vervolgens enig mooi in het hoekje. Vier minuten later kon de grootmeester weer juichen, al was een dankwoordje aan De Gea op z’n plaats. De Vlo trapte zwak, maar de goalie van United liet het leer zomaar glippen. Schaamrood op de wangen.

Wat volgde na de 2-0 was een Barça-show met Messi als dirigent. Versnellen, dribbelen, met piekfijne passjes strooien en zo nu en dan De Gea onder vuur nemen. Het was zo een dag. Als God zich amuseert, valt er weinig te beginnen... Ook de andere pionnen van de Blaugrana deden lustig mee. Rakitic vond De Gea op z’n weg, Sergi Roberto deed hetzelfde na goed voorbereidend werk van Alba. 2-0 aan de rust.

Ook na de pauze stond er maar één ploeg op het veld. Messi miste vanop de rand van de zestien z’n hattrick, de geplaagde Coutinho zorgde dan maar voor de derde Spaanse treffer. En hoe. De Braziliaan sneed naar binnen en knalde heerlijk in de rechterbovenhoek. Eén minuut later was het ei zo na weer raak, Messi z’n omhaal ging maar net naast. Een kat- en muisspel was het, al daalde de intensiteit vanaf minuut 70 met zienderogen. Romelu Lukaku was nog een invalbeurt van een dik kwartier gegund, maar ook hij kon niet meer zorgen voor een Engelse eerredder. Lingard trapte nog over en naast. Ter Stegen redde een kopstoot van Sanchez.

Voor het eerst sinds vier jaar zit Barcelona in de halve finales van de Champions League. De voorbije drie jaar gingen ze er telkens uit in de kwartfinales.