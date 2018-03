Barça naar kwartfinales Champions League na 3-0-zege tegen Chelsea, frustrerende match voor Courtois en Hazard TLB EN MH

21u57 0 Champions League FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen wonnen de terugmatch tegen Chelsea met 3-0, nadat de heenmatch in Londen op 1-1 was geëindigd. Lionel Messi scoorde twee keer, en bracht zijn teller in de Champions League zo op honderd stuks. Bij Chelsea begon Eden Hazard goed aan de wedstrijd, maar de Rode Duivel verdween gaandeweg uit de partij. Courtois liet zich dan weer betrappen op verschillende foutjes, onder meer op de openingstreffer van Messi.

Messi, terug uit een één weekend durend vaderschapsverlof, was meteen bij de pinken. Na snel combinatiewerk met Luis Suarez schoof hij de bal door de benen van Thibaut Courtois, die geen sterke beurt maakte. Voor de Argentijn was het, na 2 minuten en 6 seconden, de snelste goal ooit in een wedstrijd met inzet. Zijn vorige record stond op 2 minuten en 26 seconden, op het WK in 2014 tegen Nigeria.

Na twintig minuten zorgde het tweede schot op doel van Barça meteen voor een tweede doelpunt. Op aangeven van Messi knalde Ousmane Dembélé eindelijk, zeven maanden na zijn transfer van Dortmund naar Catalonië, zijn eerste goal voor Barcelona binnen. Restte Chelsea op dat moment nog altijd een sprankeltje hoop, was die middenin de tweede helft definitief verdwenen. Al voor de tweede keer trapte Messi de bal door de benen van Courtois in doel, het 100e doelpunt in de Champions League voor de Argentijn.

Chelsea speelde nog niet eens een slechte wedstrijd, ging vooral in de eerste helft met aandrang op zoek naar een doelpunt, maar had pech in de afwerking. Ook Hazard speelde een sterke eerste helft, maar deemsterde na de rust weg. Acht minuten voor tijd werd hij naar de kant gehaald.

Van de vijf Engelse clubs bij de laatste zestien, zijn er drie uitgeschakeld. Manchester City en Liverpool spelen wel de kwartfinales. Spanje is met Sevilla, Real Madrid en Barcelona het best vertegenwoordigd. Ook Italië heeft met AS Roma en Juventus twee kwartfinalisten. Bayern München staat eveneens bij de laatste acht.

