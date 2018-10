Barça mist Messi niet tegen Inter: Suarez neemt zijn ploeg bij de hand, Rafinha en Alba zorgen voor de goals Redactie

24 oktober 2018

22u51 2 Barcelona BAR BAR 2 einde 0 INT INT Internazionale Champions League Ook zonder Lionel Messi kan Barcelona winnen. Rafinha, de vervanger van de Argentijn, en Jordi Alba bezorgden Barça een verdiende 2-0-zege in Camp Nou.

Inter trok zonder Radja Nainggolan naar Barcelona, maar wel met zeven opeenvolgende zeges in de achterzak. En dat het vertrouwen bij de topclub uit Milaan groot was, toonde Ivan Perisic (ex-Club) al snel. Na een zwakke uittrap van Ter Stegen ging de Kroaat zijn kans van wel heel ver, maar de bal ging naast. Na die poging nam Barça het initiatief over. Rafinha, de vervanger van de geblesseerde Lionel Messi, miste eerst nog een prima kans tegen zijn ex-ploeg, maar na een heerlijke assist was het wat later dan toch raak voor de jongere broer van Thiago (Bayern).

Ook na de pauze holden ze bij Inter vooral achter de bal aan. Suarez en Lenglet kregen mogelijkheden voor de 2-0, maar Handanovic had nog geen zin om zich al een tweede keer om te draaien. Suarez bleef het evenwel proberen, zelfs met een vrijschop onder de muur. Maar een doelpuntje was de Uruguayaan niet gegund. Barça klom in het slot wél nog op 2-0, maar het was linksachter Jordi Alba die raak trof met een overhoeks schot. Door de zege behoudt Barça ook na drie speeldagen nog zijn perfect rapport.