Barça-coach Valverde: "Dit is een zeer pijnlijke avond" LPB

11 april 2018

00u09

Bron: anp 1

Barça-coach Ernesto Valverde sprak van een zeer pijnlijke avond in Rome. "Daar bestaat geen twijfel over", verzuchtte hij na de dramatische nederlaag tegen AS Roma (3-0). "Het spijt ons voor de fans. Maar we moeten onszelf snel weer richten op de prijzen die we dit seizoen nog wel kunnen winnen."

Valverde roemde de tactiek en de strijdlust van AS Roma, met Radja Nainggolan op het middenveld. "We werden voortdurend onder druk gezet. Daardoor kwamen we niet in ons eigen spel. We werden gedwongen om de lange bal te spelen. Ik zal ook mijn eigen tactische plannen moeten evalueren. De realiteit is dat zij heel goed waren en wij niet. Voor Barcelona was dit een slechte avond."