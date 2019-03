Barça bibbert héél even tegen Lyon, maar Messi gidst Catalanen toch naar ruime zege tegen Denayer en co Redactie

13 maart 2019

22u50 0 Barcelona BAR BAR 5 einde 1 LYO LYO Olympique Lyon Champions League FC Barcelona heeft zijn ticket voor de kwartfinales van de Champions League beet. De Catalanen wonnen vanavond op eigen veld met 5-1 tegen het Lyon van Jason Denayer. De Belgische verdediger gaf in de eerste helft een strafschop weg. Bij de thuisploeg scoorden Messi (2x), Coutinho, Piqué en Dembélé, Tousart maakte de goal voor Lyon.

Zou Lyon nog eens kunnen stunten, na de 0-0 in de heenmatch? Veel hoop moesten de Franse fans niet koesteren, zo bleek eigenlijk al heel snel. Barça greep de Fransen meteen naar de keel en het ging gewoon een paar stappen te snel voor de bezoekers. Ook voor Jason Denayer. De centrale verdediger was niet helemaal bij de les; hij stapelde de slordige passes op, verloor Suarez een paar keer uit het oog en na iets meer dan een kwartier ging het licht helemaal uit. Met een (te) late tackle werkte de Rode Duivel Suarez tegen de vlakte in de zestien. Strafschop. Messi nam het geschenk in ontvangst, de ‘Vlo’ trakteerde Camp Nou op een perfecte ‘Panenka’.

Lyon bleef het ook daarna knap lastig hebben en Coutinho zette het overwicht van Barça om in de 2-0, na prima voorbereidend werk van Arthur en Suarez. Lyon leek al in de touwen te hangen en Denayer en co mochten gaan herbronnen in de kleedkamer. Maar na rust haalde Barça de voet toch wat te fel van het gaspedaal en daar profiteerden de bezoekers van. Tousart maakte er net voor het uur 2-1 van en Lyon groeide in de match.

‘t Was héél even bibberen voor de thuisploeg, en vooral haar fans, maar dan besliste Messi dat het welletjes was geweest. Hij maakte er na een dubbele kap zelf 3-1 van en de Argentijn gaf ook de assists voor de 4-1 en de 5-1 van respectievelijk Gerard Piqué en de ingevallen Ousmane Dembélé. Job done voor de ‘Blaugrana’.