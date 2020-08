Bankzitter Janice Cayman wint Champions League met Lyon Redactie

30 augustus 2020

23u21 0 Champions League Olympique Lyon heeft vanavond in het Spaanse San Sebastian voor het vijfde jaar op rij en voor de zevende keer in totaal de Champions League bij de vrouwen gewonnen. Red Flame Janice Cayman mocht meevieren, maar kwam in de finale niet van de bank.

In het Estadio Anoeta van Real Sociedad haalde Lyon het in de finale met 1-3 van het Duitse Wolfsburg, dat onder andere de Deense sterspeelster Pernille Harder in haar rangen heeft. Harder vertrekt straks meer dan waarschijnlijk naar Chelsea.

Voor de titelhouder kwamen Eugénie Le Sommer en Saki Kumagai in de eerste helft tot scoren. Alexandra Popp verkleinde de achterstand in de 58e minuut, maar verder liet Lyon het niet komen. De deze zomer van Wolfsburg overgekomen Sara Björk Gunnarsdottir besliste het duel in de 88e minuut. Red Flame Janice Cayman moest de hele wedstrijd van op de bank toekijken bij de Fransen.