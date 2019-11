Ballenjongen die viraal ging en dan plots “verdween” doet zijn verhaal: “Het is allemaal nog wat surrealistisch” TLB

28 november 2019

"Een herinnering voor het leven", zo noemt Callum Hynes het. De 15-jarige ballenjongen ging deze week de wereld rond nadat José Mourinho hem voor de ogen van miljoenen kijkers ging bedanken voor zijn alertheid . Het feestje in de kleedkamer achteraf moest Hynes wel missen door... een examen wiskunde.

Callum Hynes. Geen 15-jarige ging deze week meer over de tongen dan de jonge Brit. Door zijn snel handelen tijdens Tottenham-Olympiakos kon Serge Aurier het spel snel hervatten en niet veel later scoorde Harry Kane op aangeven van Lucas Moura de gelijkmaker. Kersvers Spurs-trainer José Mourinho bedankte Hynes met een high five en sgtevige knuffel. En ook op de persconferentie gooide ‘The Special One’ nog met complimentjes naar de ballenjongen. “Dat ventje was briljant. Hij las de wedstrijd en zat niet naar de tribunes te kijken. Hij snapte het en gaf een belangrijke assist.”

Graag had Mourinho de knaap die Tottenham mee aan de 2-2 hielp uitgenodigd in de kleedkamer, maar hij vond hem niet meer. “Het was een belangrijk moment voor hem, dit zal hij nooit meer vergeten”, sprak de Portugees op zijn persconferentie na de match. “Ik wilde hem na de wedstrijd uitnodigen in onze kleedkamer om de overwinning met ons te vieren. Spijtig genoeg was hij verdwenen.”

Examen wiskunde

Op de website van Tottenham vertelt Hynes dat er een goede reden was voor die ‘verdwijning’. De jongeling ging tijdig naar huis om zich nog wat voor te bereiden op een examen wiskunde dat hij de volgende dag op zijn bord zou krijgen. “Tijdens de terugrit was ik met een lampje in de hand de leerstof aan het herhalen”, zegt Hynes. De Southend High School was evenwel mild en legde de test een dag later.

“Het is allemaal nog een beetje surrealistisch. En dat terwijl ik eigenlijk gewoon m’n job deed”, blikt Hynes, die al voor het zesde jaar ballenjongen is bij de Spurs, terug op de speciale avond. “Ik kan nog altijd niet geloven wat er gebeurd is. De goal van Kane heb ik zelfs niet live gezien, omdat ik de bal nog aan het zoeken was. Plots hoorde ik de fans juichen en toen ik me omdraaide, zag ik ook Kane vieren. Op de grote schermen heb ik dan naar de herhaling gekeken. Aan mijn glimlach zie je dat het een onwaarschijnlijk moment was.”

De actie van Mourinho zal Hynes naar eigen zeggen nooit vergeten. “José moést dat niet doen. Het was een schitterend gebaar van hem dat mijn dag, of zelfs mijn leven, goed heeft gemaakt. Ik hou van deze club en zal nooit vergeten wat er die avond gebeurd is.”