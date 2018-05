Bale als grote slokop, nieuwe mijlpaal Ronaldo en zoveelste finale-debacle Klopp: de strafste cijfers uit de CL Manu Henry

27 mei 2018

09u56

Bron: Gracenote 1 Champions League Nieuwe finale, nieuwe records die sneuvelden. Met Gareth Bale en Cristiano Ronaldo als grote slokoppen. Jürgen Klopp schaarde zich dan weer in een illuster rijtje waar hij liever niet zou thuishoren. De strafste cijfers na de Champions League-finale op een rij.

* Real Madrid pakte zijn 13de Champions League. 'De Koninklijke' was al recordhouder en loopt zo verder weg van eerste achtervolger AC Milan (7). Liverpool, FC Barcelona en Bayern München volgen allen met vijf.

* Sinds het seizoen 1992/93 speelde Real liefst zeven finales op het kampioenenbal. Die werden allemaal gewonnen.

* Ook op gebied van gewonnen wedstrijden (307) in Europa doet niemand beter dan de Madrilenen. Voor gisteravond stond Real op gelijke hoogte met grote rivaal Barcelona (306).

* Cristiano Ronaldo mocht voor de vijfde keer de Champions League-trofee in de lucht steken. Alleen Paco Gento (6, ook Real) doet beter. Clarence Seedorf, Xavi, Andrés Iniesta, Lionel Messi en Gerard Piqué volgen met vier stuks.

* Cristiano Ronaldo is de eerste speler die 100 matchen weet te winnen in de Champions League (inclusief kwalificatiematchen).

* Sergio Ramos won de Champions League in hetzelfde stadion waar hij het EK won met Spanje in 2012. Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Paul Breitner, Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeness and Gerd Müller deden hem dat voor.

Sergio Ramos is the first captain to lift the Champions League three times with the same side since Franz Beckenbauer in 1976.



There always needs to be a villain. pic.twitter.com/c5r5br96Qv Squawka Football(@ Squawka) link

* Marcelo en Casemiro zijn de eerste Brazilianen die vier keer triomferen op het kampioenenbal.

* Zinédine Zidane is de eerste coach die de Champions League drie opeenvolgende keren wint. Bob Paisley (Liverpool) en Carlo Ancelotti (AC Milan 2, Real Madrid 1) vierden ook drie keer, maar niet achtereenvolgens.

* Jürgen Klopp is de derde coach die zijn eerste drie Europese finales verliest, na Héctor Cúper (RCD Mallorca 1999 Europacup II, Valencia CF 2000 & 2001 CL) en Arsène Wenger (AS Monaco 1992 Europacup II, Arsenal 2000 UEFA Cup, Arsenal 2006 CL).

6 - Jurgen Klopp has now lost six of his seven major finals as manager (2 x DFB-Pokal, 2 x Champions League, 1 x League Cup, 1 x UEFA Europa League), only winning the DFB-Pokal with Borussia Dortmund in 2012. Glum. #UCLfinal #RMALFC pic.twitter.com/i1jBzfzxx1 OptaJoe(@ OptaJoe) link

* Gareth Bale scoorde twee keer, nadat hij in de finale van 2014 ook al raak trof, en verbrak daarmee het record van Britse doelpunten in de CL-finale. Bobby Charlton (Manchester United), Phil Neal (Liverpool) en Thomas Gemmell (Celtic) scoorden er allen twee.

* Gareth Bale is de eerste invaller die twee keer de weg naar doel vindt in een Champions League-finale.

* Gareth Bale is de tweede Welshman die in vier Champions League-finales aan de bak komt, na Ryan Giggs.

* Alleen Daniele Massaro (Milan, 1994), Karl-Heinz Riedle (BVB, 1997), Hernán Crespo (Milan, 2005), Filippo Inzaghi (Milan, 2007), Diego Milito (Internazionale, 2010) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017) scoorden ook twee keer in een Champions League-finale.

* Gareth Bale had als invaller amper 2 minuten en 8 seconden nodig om de netten te doen trillen. Slechts één speler deed nog straffer in een CL-finale: Lars Ricken. De Duitser maakte in 1997 in minuut 70 zijn opwachting en scoorde in minuut 71. Dortmund versloeg Juventus toen met 3-1.

* Karim Benzema is de eerste Fransman die scoort in een CL-finale sinds Zinédine Zidane voor Real Madrid tegen Bayer Leverkusen in 2002.

* Karim Benzema scoorde zijn 56ste goal in de Champions League, evenveel als Ruud van Nistelrooy. Alleen Ronaldo (120), Messi (100) en Raúl (71) doen nog straffer.

* Sadio Mané vervoegt ploegmaat Mohamed Salah als Afrikaanse speler met tien goals in eenzelfde CL-campagne.

* Salah, Mané en Roberto Firmino scoorden allen tien goals voor Liverpool deze campagne. Liverpool is daarmee het eerste team met drie verschillende spelers die minimaal tien keer scoorden.

* Liverpool scoorde 41 goals in deze CL-campagne en doet daarmee even goed als Real Madrid in het seizoen 2013/14. Alleen Barcelona (45) deed in 1999/2000 beter.

* Trent Alexander-Arnold (19) werd de jongste Engelsman die zijn opwachting maakte in een CL-finale. Owen Hargreaves was 20 wanneer hij met Bayern München Valencia partij gaf in 2001.