Badibanga loodst Tiraspol naar volgende CL-voorronde, ook Celtic door LPB

18 juli 2018

Sheriff Tiraspol heeft zich vanavond geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. De Moldavische club van Ziguy Badibanga won de terugwedstrijd tegen het Georgische Torpedo Koetaisi met 3-0, na een 2-1-nederlaag in de heenmatch. Met een doelpunt en een assist zette Badibanga zijn club op de goede weg. In de volgende voorronde kijkt Tiraspol de Macedonische landskampioen Shkendija Tetovo in de ogen.

Ook Celtic stoot door naar de tweede kwalificatieronde. Zonder Rode Duivel Dedryck Boyata namen de 'Bhoys' over twee wedstrijden de maat van het Armeense Alashkert (twee keer 3-0). Rosenborg is de volgende tegenstander. De Noorse kampioen moest tegen Valur Reykjavik alle zeilen bijzetten om een 1-0-nederlaag uit de heenmatch recht te zetten. Diep in blessuretijd scoorde Nicklas Bendtner vanop de stip de verlossende 3-1.