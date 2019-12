B-team van Barça dompelt Inter in rouw, einde verhaal voor Lukaku en co in Champions League LPB

10 december 2019

22u40 4 Internazionale INT INT 1 einde 2 BAR BAR Barcelona Champions League Inter Milaan ligt eruit in de Champions League. De ‘nerazzurri’ gingen in eigen San Siro tegen FC Barcelona met 1-2 onderuit, een opdoffer van jewelste voor Lukaku en co.

Barça, met een B-team present in Milaan, speelde voor wat het waard was en bracht Inter voor rust al aan het wankelen. Champions League-debutant Perez tekende voor de 0-1. Inter in de problemen en die hadden nog een stuk groter kunnen zijn als Lenglet het onmisbare niet had gemist. In plaats van 0-2 stond het halfweg gelijk. ‘Big Rom’ versloeg Neto met een grondscherend schot.

Na de pauze miste Lukaku enkele opgelegde kansen op de 2-1. Geen erg, zolang Dortmund niet aan de winst stond tegen Slavia Praag. Helaas voor Inter klommen de Duitsers na een uur op voorsprong. Inter moest weer vol aan de bak en zag doelpunten van Lautaro en Lukaku (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Wanhoop maakte zich meester van San Siro, brede boulevards dienden zich aan voor een counterend Barça. Vlak voor tijd diende de ingevallen Ansu Fati de ‘nerazzurri’ het nekschot toe. De jonge knaap schreef meteen geschiedenis als jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Exit Inter op het kampioenenbal, na de winterbreak wacht voor Lukaku en zijn kompanen de Europa League.

