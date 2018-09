Axel Witsel is op zijn hoede: "Op papier is ons team beter. Maar we zullen geconcentreerd moeten zijn" YP

17 september 2018

19u22

Bron: Belga 0 Champions League Axel Witsel staat morgenavond met Borussia Dortmund tegenover Club Brugge op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League. De 29-jarige Rode Duivel verwacht geen eenvoudige wedstrijd in het Jan Breydelstadion, zo verklaarde hij vandaag.

In de vorige twee Europese confrontaties met blauw-zwart ging Borussia telkens onderuit in Brugge. "Ik hoop dat we morgen zullen winnen. Ik heb (met Standard, nvdr.) al verschillende wedstrijden tegen Brugge gespeeld. Morgen wordt het natuurlijk helemaal anders in de Champions League. Op papier is ons team beter. Maar we zullen geconcentreerd moeten zijn, we dienen elk team te respecteren. Het wordt geen eenvoudige wedstrijd. Brugge houdt er ook van het spel te maken. We zullen het maximum geven om zo goed van start te gaan in de Champions League", liet de middenvelder optekenen.

Witsel zal vooral Hans Vanaken tegenkomen op het veld, hij mocht hem onlangs verwelkomen bij de Rode Duivels. "Hans is hier een belangrijke speler. Verder denk ik aan Ruud Vormer. Jelle Vossen ken ik goed. We moeten oppassen voor hem, want hij scoort gemakkelijk."

De voorbije zomer ruilde Witsel het Chinese Tianjin Quanjian voor de Borussen. "Ik ben blij dat ik nu in de Bundesliga speel. Na het WK was het mijn doel terug te keren naar Europa, om zo ook dichter bij mijn familie en vrienden te zijn. Het niveau van de Bundesliga kan je natuurlijk niet vergelijken met dat van de Chinese competitie, zo zijn de duels in Duitsland veel intenser", besloot Witsel, die vorige week dinsdag met de Rode Duivels IJsland met 0-3 versloeg in de Nations League.

Dortmund-coach Favre verwacht "opperste concentratie" van zijn team

Lucien Favre, afgelopen zomer weggeplukt bij Nice, moet Borussia Dortmund opnieuw laten schitteren. Te beginnen tegen Club Brugge. "Club Brugge heeft het Belgisch kampioenschap gewonnen, dat zegt alles. Die competitie heeft een goed niveau. Brugge heeft een zeer goed team", stelde de 60-jarige Zwitserse coach. "Ik verwacht opperste concentratie van mijn team. We zullen zeer compact moeten aantreden, goed verdedigen en intelligent naar voren spelen. We moeten op alle scenario's voorbereid zijn. Club Brugge kan het spel maken, maar ook op de counter spelen. Vaak creëren ze een hoog tempo, met veel geduld. Verder beschikt Brugge over enkele goede aanvallers."

Vorig seizoen eindigde Dortmund op ruime afstand van Tottenham en Real Madrid in de groepsfase van de Champions League. "Het wordt nu opnieuw niet gemakkelijk, met verder ook Atlético Madrid en AS Monaco in onze poule. Natuurlijk hopen we bij de eerste twee te eindigen. Maar alle groepswedstrijden worden erg lastig."

Vrijdag was Dortmund met 3-1 te sterk voor Eintracht Frankfurt. Axel Witsel kreeg deels rust, hij moest slechts de laatste 20 minuten opdraven. "Dat was voorzien, want hij keerde pas laat terug uit IJsland, waar hij met de nationale ploeg aantrad. Hij is een zeer goede transfer, dat is zeker", aldus Favre.