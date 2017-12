Atletico voor het eerst in acht jaar niet naar 1/8ste finales, AS Roma pakt alsnog groepszege LPB

23u42 0 REUTERS Yannick Carrasco gaat met de bal aan de haal, Eden Hazard kijkt toe. Champions League Atletico Madrid heeft voor de eerste keer in acht jaar naast een ticket voor de achtste finales in de Champions League gegrepen. De Spaanse club had in Londen niet genoeg aan een gelijkspel tegen Chelsea (1-1), dat vooraf al zeker was van een vervolg in de Champions League.

Atletico kwam door een treffer van Saul Niguez in de 56ste minuut op voorsprong. Stefan Savic zorgde voor de gelijkmaker met een own-goal. Hij duwde een voorzet van Eden Hazard in eigen netten. Michy Batshuayi mocht in de 81ste minuut opdraven voor Morata en mikte nog een schot naast doel. Yannick Carrasco viel iets voor het uur in bij Atletico, dat als nummer drie in de poule na de winterstop verder moet in de Europa League. In het seizoen 2009-2010 haalde de Madrileense club evenmin de laatste zestien, maar won toen wel de titel in de Europa League.

AS Roma plaatste zich voor de zesde keer in de clubhistorie voor de knock-outfase in de Champions League na een 1-0-zege tegen Qarabag. De Romeinen, met Radja Nainggolan in de basis, hadden genoeg aan een doelpunt van Perotti. Door het gelijkspel van Chelsea pakte AS Roma alsnog de groepszege.

REUTERS Radja Nainggolan pakte met AS Roma alsnog de groepszege.