Atlético Madrid troeft een piepjong AS Monaco simpel af en bewijst Club Brugge een grote dienst

28 november 2018

20u46 3 Atlético Madrid ATL ATL 2 einde 0 ASM ASM AS Monaco Champions League Muchas gracias, Atlético Madrid. ‘Los Colchoneros’ legden een piepjong AS Monaco vanavond eenvoudig over de knie (2-0). Daardoor is Club Brugge nú al zeker van de derde plaats in groep A en bijgevolg Europese overwintering.

Han-Noah Massengo (17), Benoît Badiashile (17), Giulian Biancone (18) en Moussa Sylla (19). Thierry Henry dropte liefst vier tieners in de basis. Het getuigt van lef. Tegelijkertijd was het geen wonder dat de machtsverhoudingen op het veld pijnlijk duidelijk waren. Atlético moest niet eens vol op het gaspedaal duwen om het jeugdige Monaco richting de Europese uitgang te begeleiden. Al na anderhalve minuut mocht het prachtige Estadio Wanda Metropolitano opveren. Koke zag hoe zijn afstandsschot via Badiashile in doel belandde. Een owngoal, zo werd later bevestigd. Daarmee wordt de piepjonge verdediger de jongste maker van een eigen doelpunt in de Champions League – hij lost Mile Svilar af. De Belgische doelman zal er niet rouwig om zijn.

Nog voor minuut 25 mochten de Madrilenen een tweede keer juichen. Correa dolde met Emerson, Griezmann werkte met buitenkantje links af. Een pareltje van de wereldkampioen. Bij Club Brugge zagen ze het allemaal graag gebeuren.

Antoine Griezmann has now scored 11 goals in his last 11 home appearances in the Champions League.



Na rust liet Atlético wat meer begaan. Al had je op geen enkel moment het gevoel dat er een kentering in de maak was. Ook Tielemans en Chadli konden hun stempel niet drukken. Die laatste werd iets voorbij het uur naar de kant gehaald. Even leek er tóch wat spanning in de maak toen Savic tegen zijn tweede geel opliep én Monaco een strafschop kreeg. Falcao faalde echter tegen ‘zijn’ Atlético vanop de stip. Tekenend voor de malaise waarin de Monegasken zich bevinden. Hun Europese campagne zit er na de groepsfase op.