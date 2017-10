Atletico kan met Carrasco ook tegen Qarabag niet winnen 20u27

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Atletico Madrid is vanavond in Azerbeidzjan op de derde speeldag in de Champions League niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Qarabag (0-0). De Madrilenen wachten nog steeds op hun eerste overwinning in de groepsfase van het kampioenenbal.

In een zoutloze eerste helft konden Rode Duivel Yannick Carrasco, die 71 minuten volmaakte, en Antoine Griezmann de Bosnische doelman Ibrahim Sehic niet vloeren. Qarabag kroop in zijn defensieve egelstelling, Atletico slaagde er niet in die te ontregelen. Aan het begin van de tweede helft leek Griezmann op fraaie wijze de ban te breken, maar zijn rake schot in de verre hoek werd afgekeurd wegens buitenspel. Qarabag hield stand, ook nadat Dino Ndlovu zijn tweede gele kaart had gekregen na een schwalbe in het Madrileense strafschopgebied. Met een kwartier tegen een man minder slaagde Atletico er niet meer in te scoren.



Qarabag verloor de eerste twee groepsduels van Chelsea (6-0) en AS Roma (1-2) en haalt nu dus het eerste punt binnen. Na een nederlaag tegen Chelsea (1-2) en een draw tegen AS Roma (0-0) moet Atletico, dat in 2014 en 2016 nog tot de finale van de Champions League reikte, vrede nemen met twee punten.

REUTERS