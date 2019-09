Atlético-Juventus lost alle verwachtingen in: Ronaldo & co geven 0-2-voorsprong nog uit handen na zinderende tweede helft YP

18 september 2019

22u55 0 Atlético Madrid ATL ATL 2 einde 2 JUV JUV Juventus Champions League In groep D heeft de kraker tussen Atlético Madrid en Juventus alle verwachtingen ingelost. Juventus leek de partij vlot over de streep te trekken toen het op het uur 0-2 voor stond, maar de thuisploeg sleepte nog een punt uit de brand. De andere wedstrijd, tussen ‘mindere Goden’ Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou, eindigde op 1-2.

Atlético Madrid tegen Juventus, dat is ook het duel tussen Portugezen Joao Felix en Cristiano Ronaldo. Die eerste, amper 19, wordt ondanks zijn prille leeftijd nu al gezien als de gedoodverfde opvolger van die laatste en in de eerste helft lieten ze zien waarom er vooraf wel een en ander te doen was rond de strijd tussen de ‘grootmeester en zijn leerling.’ Zowat al het gevaar van de bezoekers vertrok bij Cristiano Ronaldo, terwijl Joao Felix zich namens de thuisploeg evenmin onbetuigd liet. Maar zowel Szczesny als Oblak hielden hun netten schoon, waardoor 0-0 ook de logische ruststand was.

De tweede helft was nog niet goed op gang, of het Wanda Metropolitana kreeg al een doelpunt te zien. En wat voor één. Higuaín, die in de aanloop naar de partij een assistent-coach zomaar een schop verkocht op training, bleef deze keer wél kalm. Hij ging achter een verdwaalde bal, verlegde prima tot bij de inlopende Cuadrado en de Colombiaan joeg de bal héérlijk voorbij een kansloze Oblak in het kruis. Wanneer Alex Sandro na een rush van Cristiano Ronaldo mocht voorzetten vanop zijn linkerflank en Blaise Matuidi de 0-2 tegen de touwen buffelde leek Juve gewonnen spel te hebben. Maar met dit Atlético heb je nu eenmaal nóóit gedaan.

Want al heel snel was de aansluitingstreffer een feit. Na een vrije trap torende Giménez boven zijn belager uit en Savic mocht aan de tweede paal raak koppen. En dan weet je dat de oorlogsmachine van Diego Simeone pas écht volledig op hol begint te slaan. Eerst claimden ‘Los Rojiblancos’ nog tevergeefs een strafschop na een aangeschoten bal tegen de hand van Bonucci, maar het was slechts uitstel. Na een nieuwe stilstaande fase was het Hector Herrera die zijn ploeg alsnog een felbevochten maar verdiend punt bezorgde met een prima nekslag. Ei zo na was het slotakkoord nog voor Cristiano, maar nadat hij vier Madrilenen tureluurs dribbelde schoot hij net naast.