Atlético flikt het tegen Juventus, Ronaldo komt niet tot scoren in Wanda Metropolitano DMM

20 februari 2019

22u57 1 Atlético Madrid ATL ATL 2 einde 0 JUV JUV Juventus Champions League Diego Simeone heeft het weer voor elkaar gekregen met zijn bende krijgers. Atlético Madrid won de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League van Juventus. Gimenez en Godin zorgde in de tweede helft voor 2-0. Juventus en Cristiano Ronaldo moeten binnen drie weken vol aan de bak in Turijn.

Juve-Atlético. Dat is de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Madrid, het harde voetbal van Diego Simeone tegen de betere Italiaanse verdedigingswerken en een Europese topper voor hetzelfde geld. Een immens intense partij, althans zo werd vooraf geanticipeerd. Een wedstrijd die in de eerste minuten zijn aankondiging waar leek te maken.

Want na nauwelijks één minuut ging Antoine Griezmann neer na contact met Matuidi. De ref gaf geen krimp, terwijl Ronaldo de boel aan de overkant op scherp stelde. De Portugees haalde in zijn typische stijl uit op een vrije trap. Oblak moest redding brengen onder de lat.

En toen viel het stil. Juventus speelde veel te slordig. Atlético loerde op die ene kans, maar die kwam er niet. Even leek het nog uit de lucht te vallen toen Diego Costa in de zestien ter aarde ging. De Braziliaanse Spanjaard liet zich na contact buiten de zestien neervallen in het het strafschopgebied. Penalty volgens de scheidsrechter, maar de VAR corrigeerde.

Scoren werd niet meer gedaan in een verder vrij gesloten eerste helft. Voetbaltechnische en fysieke fouten kregen steeds meer de bovenhand. Enkel Griezmann kreeg nog een beetje zwier in zijn spel. Het kanon van Cristiano Ronaldo bleef ondertussen zwijgen. Rusten bij 0-0.

De tweede helft dan maar. Daarin toonde Atlético meteen dat het meer venijn in de wedstrijd wilde pompen. Diego Costa schoof oog in oog met Szczesny onbegrijpelijk naast. Even later dook Griezmann gevat in de rug van de Juve-defensie. De Fransman probeerde het met een lob, maar de dwarsligger bracht redding voor Juventus.

Simeone rekende Costa zijn misser aan en koos voor Morata om de ban te breken. De Spanjaard en ex-speler van Juventus had nog niet gescoord voor zijn nieuwe ploeg, maar deed dat bij zijn eerste balcontact van de avond wel. Weinig aan de hand, maar de videoref zag een klein duwtje aan het adres van Chiellini. Scheidsrechter Zwayer keurde de pot af.

De goal hing wel ontegensprekelijk in de lucht voor Atlético en de thuisploeg kreeg uiteindelijk wat het verdiende. De ontlading was groot toen Gimenez een hoekschop van dichtbij binnen kon duwen. Loon naar werken voor Simeone en de zijnen. De Atlético-coach wist even niet meer waar hij het had. Het terechte deksel op de neus voor Juventus. De Italianen speelden een belabberde tweede helft.

Het deksel op de neus werd even later een uppercut. Godin trof via de buik van Ronaldo raak na een slecht weggewerkte vrije trap. Vanuit een schier onmogelijke hoek klom Atlético op een dubbele voorsprong. Een goeie save van Oblak verhinderde diep in het slot nog de 2-1. Atlético mag binnen drie weken met een bonus van twee goals naar Turijn trekken.

Diego Simeone celebrating during Ateltico's win over Juventus tonight 😂 pic.twitter.com/6txbDRusi5 talkingbaws.com(@ talkingbaws) link