Atlético doet wat het moet doen, Ronaldo maakt zich boos op veldbestormer NVE

11 december 2019

23u00 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 0 einde 2 JUV JUV Juventus Champions League Bayer Leverkusen en Atlético Madrid streden nog om de tweede plek in hun groep, alleen Juventus was al zeker van de volgende ronde. Atlético deed wat het moest doen en won makkelijk. Leverkusen verloor van Juventus en kon de tweede plek vergeten.

Bij Atlético begonnen ze sterk aan de partij. Na nog geen twee minuten mocht Trippier het al proberen vanop elf meter, maar Kochenkov dook naar de juiste hoek. Dankzij de VAR kreeg ‘Atléti’ op het kwartier al een tweede penalty, deze keer maakte Félix het wel af. De VAR was de Madrilenen ook minder gunstig gezind, een doelpunt van Morata werd afgekeurd voor (nipt) buitenspel. Lokomotiv-doelman Kochenkov stond in een schietkraam, maar haalde de rust met ‘maar’ één doelpunt tegen. In de tweede helft deed Atlético er nog een doelpuntje bij. Op hoekschop kon Felipe de bal in het dak van het doel binnenjagen, gevolgd door een spectaculaire salto.

Leverkusen verliest van Juventus

Leverkusen begon tegen Juventus goed aan de wedstrijd en kreeg ook kansen, maar wist deze niet te verzilveren. Een afstandsschot van Diaby strandde op de paal. Ook aan de overkant waren Ronaldo en co niet beslissend genoeg, waardoor ze met 0-0 de rust in gingen.

In de tweede helft konden de netten een eerste keer trillen, niemand minder dan Ronaldo scoorde. De lijnrechter had dat echter anders gezien en vlagde de Portugees af: geen doelpunt. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak voor CR7, op aangeven van Dybala kon hij niet meer missen. Leverkusen maakte geen aanspraak meer op de gelijkmaker. Vlak voor tijd zorgde Higuain voor 0-2. Door de nederlaag is Leverkusen uitgeschakeld op het kampioenenbal. Juventus en Atlético plaatsen zich wel voor de volgende ronde na hun overwinningen.

Nog dit: na het laatste fluitsignaal liep een fan het veld op, om een selfie met Ronaldo te versieren. De Portugees schrok en maakte zich kwaad (zie foto’s hieronder).

Meer over Juventus

Leverkusen

sport

sportdiscipline

voetbal

Atlético

Ronaldo

sportevenement