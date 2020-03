Atalanta stelt kwartfinale veilig in akelig leeg Mestalla, Ilicic legt er vier in het mandje Redactie

10 maart 2020

22u53 2 Valencia CF VAL VAL 3 einde 4 ATA ATA Atalanta Champions League Atalanta Bergamo heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De Italianen kregen tegen Valencia wel drie doelpunten tegen, maar scoorden er zelf nog eentje meer. De kwalificatie kwam nooit in het gedrang na de ruime 4-1-zege in de heenmatch. Atalanta staat zo bij de eerste deelname meteen bij de laatste acht op het kampioenenbal.

Geen fans op de steile tribunes van Mestalla. Omwille van het coronavirus mochten supporters niet binnen in het stadion. Dan verzamelden enkele duizenden supporters maar buiten het stadion om hun ploeg te steunen. Dat was na de 4-1-pandoering op het veld van Atalanta in de heenwedstrijd ook meer dan nodig.

Veel zoden bracht dat niet aan de spreekwoordelijke dijk. Na nog geen drie minuten was het al prijs voor de Italianen. Josip Ilicic, onthoud die naam, werd neergehaald in de zestien. Hij zette zich zelf achter de bal en trapte die secuur binnen. Atalanta al snel op rozen.

Kevin Gameiro deed de hoop even oplaaien met de gelijkmaker voor Valencia, maar vlak voor rust deelde Ilicic met z’n tweede, weer vanop de stip, opnieuw een dreun uit aan de thuisploeg. Valencia moest nu al vijf keer scoren om nog te kunnen doorstoten. Onmogelijk.

Dat was eraan te zien in de tweede helft. Verdedigend stond niet alles meer zoals het moest. Wel werd er nog duchtig gescoord. Valencia draaide de achterstand nog om tot 3-2, maar toen vond Ilicic het welletjes. De Sloveen vervolledigde z’n hattrick en zette met een mooie krul eigenhandig zelfs nog de 3-4-eindstand op het bord. Atalanta mag zo bij hun debuut in de Champions League meteen proeven van de kwartfinales.