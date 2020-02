Atalanta met anderhalf been in de kwartfinales na ruime zege tegen Valencia, Castagne blijft op de bank MDRW/DMM

19 februari 2020

22u52 0 Atalanta ATA ATA 4 einde 1 VAL VAL Valencia CF Champions League Atalanta Bergamo. Dat is de beste aanval van de Serie A en dat heeft Valencia geweten. De Spanjaarden gingen in Italië met 4-1 de boot in. Eén van de kwartfinalisten is al zo goed als bekend.

Geen Timothy Castagne in de basis bij de Italianen. De Rode Duivel begon net als Ruslan Malinovskyi op de bank, al konden de twee zich wel verwarmen aan het spel van hun ploeggenoten. Atalanta schoot sterk uit de startblokken en voetbalde vooral met dank aan een kwieke Gomez enkele flinke kansen bij elkaar. Na een dik kwartier was het bij de derde poging raak: 1-0, getekend Hans Hateboer.

Valencia moest bekomen, al was Atalanta gewoon een stuk beter. Ilicic illustreerde dat op slag van rust met een geweldige bom in de bovenhoek. De meegereisde fans vanuit Bergamo konden hun ogen amper geloven in San Siro - de Europese thuishaven van Atalanta, omdat het eigen stadion niet voldoet aan de UEFA-normen. 2-0 bij de rust. De Italianen zaten op rozen.

Na de pauze meer van hetzelfde. Valencia probeerde wel, maar Atalanta bleef levensgevaarlijk. Met dank aan een pijlsnelle omschakeling. In tien minuten tijd ging het van 2-0 naar 4-1. Freuler en Hateboer - weer hij - diepten de score uit voor Atalanta. De kakelvers ingevallen Cherysev redde de eer voor de Valencianen. Nog eens scoren om de return nog een beetje spannend te maken, lukte niet. Schrijf Atalanta nu al maar op als eerste kwartfinalist.

