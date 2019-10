Atalanta buigt in slotseconden het hoofd voor Shakhtar Redactie

01 oktober 2019

21u51

Bron: Belga 0 Champions League Atalanta is er in Milaan niet in geslaagd zijn eerste Champions League-punt te veroveren. De Italiaanse ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne verspeelde op de tweede speeldag in groep C een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk door een doelpunt diep in de blessuretijd. Atalanta verloor met 1-2.

Het stadion van de ploeg uit Bergamo voldoet niet aan de strenge Champions League-normen, waardoor uitgeweken moest worden naar San Siro in Milaan. In een gelijkopgaande partij kreeg Atalanta in minuut 18 de eerste grote kans om te scoren. Na een knappe infiltratie werd Ilicic onderuit gehaald in de zestien, maar de Sloveense spits trapte de strafschop tegen de Shakhtar-doelman. Tien minuten later was het eerste Champions League-doelpunt van Atalanta wel een feit. Zapata (28.) brak met een rake kopbal de ban en gaat de geschiedenisboeken in. Nog voor de pauze herstelden de Oekraïners het evenwicht. Moraes (41.) werd door de buitenspelval geloodst, omspeelde de Italiaanse doelman en duwde de 1-1 binnen. De tweede helft had weinig om het lijf. Beide ploegen leken vrede genomen te hebben met een gelijkspel, tot invaller Solomon (90.+5) in de slotseconden op de counter een glijdende Castagne ontweek en de winnende 1-2 scoorde.

Atalanta blijft zo met lege handen achter. Na de zware nederlaag op de openingsspeeldag bij Dinamo Zagreb (4-0) staan Castagne en co. helemaal onderaan in groep C met 0 op 6. Shakthar opent zijn rekening. Later op de avond ontvangt groepsfavoriet Manchester City nog de Kroaten uit Zagreb.