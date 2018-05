AS Roma-voorzitter: "Geen videoref in Champions League? Een heel slechte grap" LPB

03 mei 2018

08u27 0

James Pallotta, voorzitter van AS Roma, snapt niet dat de wedstrijden in de Champions League nog zonder videoref worden afgewerkt. "Dat is eigenlijk een heel slechte grap", stelde hij na de uitschakeling van zijn team in de halve finale tegen Liverpool. Pallotta benadrukte dat AS Roma twee strafschoppen was onthouden. "Dzeko werd door hun keeper gevloerd en Alexander-Arnold beging hands in zijn eigen strafschopgebied. Dat is niet alleen een penalty, maar ook nog eens een rode kaart. Het is niet makkelijk om zo'n wedstrijd goed te leiden, maar in de herhaling kunnen we allemaal duidelijk zien wat er is gebeurd. Waarom is er dan op het hoogste niveau van de Champions League geen videoref?"