AS Roma schaart zich bij deze vijf straffe comebacks in 25 jaar Champions League Kristof Terreur

10 april 2018

23u34 0 Champions League AS Roma stond ogenschijnlijk voor een haast onmogelijke opdracht, maar Nainggolan & co wisten in eigen huis tegen Barcelona toch een 4-1-verlies goed te maken. Een fenomenale remontada waarmee ze zich bij deze vijf straffe comebacks in 25 jaar Champions League scharen.

Kwartfinales 1999-2000

FC Barcelona - Chelsea 5-1 (na verl.)

(heenmatch: 1-3)

In het pre-Abramovichtijdperk lijkt Chelsea op weg naar de halve finales, onder een regie van Gianfranco Zola. The Blues, dan nog geen Europese grootmacht, gaan uiteindelijk ten onder in Camp Nou. Komiek verdedigen, was het. Zeven minuten voor tijd maakt Dani de 3-1. Een penaltymisser van Kluivert in de reguliere speeltijd stelt de executie uit: Rivaldo en Kluivert maken Chelsea pas in de verlengingen helemaal af.

Kwartfinales 2003-2004

Deportivo La Coruña - AC Milan 4-0

(heenmatch: 1-4)

Op San Siro verscheurt AC Milan de Spanjaarden, onder aanvoering van een briljante Kaká. In eigen huis staat 'Depor' voor de onmogelijke opdracht, maar het wonder geschiedt toch. Een kwartier voor tijd scoort Fran González de verlossende vierde. Belofte maakt schuld. Zijn coach, Javier Irureta, wandelt naar pelgrimsoord Santiago de Compostela om de goden te bedanken.

Kwartfinales 2003-2004

AS Monaco - Real Madrid 3-1

(heenmatch 2-4)

De late tegentreffer van Fernando Morientes, huurling van Real, in Bernabéu gaf Monaco nog een levenslijn. Coach Didier Deschamps gelooft er nog in na de 4-2: "Als ik dacht dat het over was, zou ik beter thuisblijven." De Monegasken krijgen het voor mekaar. Zelfs de gelijkmaker voor rust remt zijn ploeg niet af. Morientes en Giuly verzekeren daarna de stuntkwalificatie. Met een gelukje: in het slot knalt Raúl (Real) nog op de lat.

Zestiende finales 2011-2012

Chelsea - Napoli 4-1 (na verl.)

(heenmatch: 1-3)

Een trainerswissel kan soms inspireren. Napels zien en sterven. Chelsea gooit Andre Villas-Boas op straat kort na het Europees debacle in Italië. Interimbaas Roberto Di Matteo moet de klus zien te klaren, maar het ontslag van Villas-Boas bevrijdt de spelersgroep, die duidelijk van haar coach af wou. Ivanovic bezorgt Chelsea in de verlengingen de kwalificatie. Het begin van een triomftocht: De Engelsen zouden met een oude ploeg uiteindelijk voor het eerst de Champions League winnen.

Zestiende finales 2016-2017

Barcelona - PSG 6-1

(heenmatch: 0-4)

De 'Remontada'. De meest spectaculaire ommekeer in de geschiedenis van de Champions League. Een zegezeker PSG plooide na een onwaarschijnlijk slot. Drie minuten voor tijd had Barcelona, bij een 3-1-tussenstand, nog drie goals nodig om zich voor de volgende ronde te plaatsen. Ze kregen de stunt alsnog voor mekaar. Neymar en Sergi Roberto duwden de Parijzenaars in een tranendal.

Kwartfinales 2017-2018

AS Roma - Barcelona 3-0

(Heenmatch: 1-4)

Het Stadio Olimpico was vóór de heenmatch al uitverkocht. 72.000 zitjes zouden bezet zijn voor de komst van Messi, de voetbalpaus op bezoek in de Italiaanse hoofdstad. Echt geloven in een ware ommekeer deden ze fans van AS Roma wellicht niet - zelfs zonder te schitteren wonnen de Catalanen eenvoudig in eigen huis - maar het huzarenstukje voltrok zich toch. Een vroege goal van Dzeko zette de thuisploeg al snel op het goede spoor. Na de pauze voltrokken De Rossi en Manolas de wonderbaarlijke stoot. Een hautain Barça afgestraft, AS Roma voor de eerste keer in de geschiedenis bij de laatste vier op het kampioenenbal.