AS Roma en Nainggolan kegelen Barça uit Champions League met wonderbaarlijke 'remontada' TLB/LPB

10 april 2018

22u34

Bron: Eigen berichtgeving 935 Champions League Ongelooflijk maar waar: FC Barcelona is uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League, een 4-1-zege in de heenmatch ten spijt. Barça verloor in Stadio Olimpico met 3-0 van het AS Roma van Radja Nainggolan. Een vroege goal van Dzeko zette de thuisploeg al snel op het goede spoor. Na de pauze maakten De Rossi en Manolas de wonderbaarlijke 'remontada' - nota bene het handelsmerk van Barça - compleet.

Het Stadio Olimpico was vóór de heenmatch al uitverkocht. 72.000 zitjes zouden bezet zijn voor de komst van Messi, de voetbalpaus op bezoek in Rome. Zouden veel Roma-fans zich die aankoop beklaagd hebben na de match op Camp Nou (4-1)? Iets zegt ons van wel. Maar vanavond omstreeks 22u34 zullen ze het een van de beste aankopen uit hun leven gevonden hebben.

Barça zakte hautain af naar Italië. De Spaanse grootmacht speelde laks en holde de hele eerste helft achter de feiten aan. En na zes minuten incasseerden de jongens van Valverde al een eerste opdoffer. Alba en Umtiti lieten Dzeko zomaar ontsnappen en de Bosniër werkte zijn zesde van het Champions League-seizoen tegen de touwen. En Barça mocht Ter Stegen - de enige bezoeker op niveau - bedanken, want de Duitser voorkwam dat Roma met een dubbele voorsprong ging rusten.

Fazio ontsnapt, Manolas doet het

Na rust had Roma het even iets moeilijker om gevaar te creëren, maar Spaanse dreiging bleef uit. En als zelfs Piqué aan het klungelen sloeg - hij werkte Dzeko ongelukkig tegen de grond in de zestien - werd de situatie wel heel penibel voor Barça. De Rossi zette de strafschop om en de Romeinen begonnen te geloven in hun mirakel. Meteen na de 2-0 had Roma-verdediger Fazio wel altijd zijn tweede geel moeten krijgen, maar de Argentijn ontsnapte.

Nainggolan, gestart als offensieve middenvelder, speelde een slordige wedstrijd. Maar snel na de 2-0 kreeg 'Il Ninja' wel dé kans op de goal van de kwalificatie. Ter Stegen was echter opnieuw bij de les. De thuisfans grepen zich naar de haren, maar het bleek slechts uitstel van executie te zijn. Acht minuten voor tijd knikte Manolas een hoekschop immers kurkdroog in doel. Het Stadio Olimpico ontplofte en dat deed het twaalf minuten - als de Franse ref Clément Turpin de wedstrijd affloot - nog een keer.

Het is voor AS Roma de eerste keer in de geschiedenis dat de club bij de laatste vier in het belangrijkste Europese clubtoernooi zit. En dat net in het eerste seizoen zonder clubicoon Francesco Totti. In 2007 en 2008 was de kwartfinale het eindstation. Voor Barcelona is de uitschakeling bijzonder pijnlijk. De Catalanen, die de Champions League in 2015 voor het laatst wonnen, strandden de laatste vijf seizoenen vier keer in de kwartfinale.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona Francesco Totti(@ Totti) link