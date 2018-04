AS Roma en Liverpool schreven gisteren geschiedenis én deze cijfers bevestigen dat AB

12u51 0 Champions League AS Roma en Liverpool schreven wel degelijk geschiedenis. Niemand die na de loting had gedacht dat zowel Roma als Liverpool zouden doorstoten naar de halve finales van de Champions League. En toch versloegen ze respectievelijk Barcelona en Manchester City. Deze cijfers bevestigen dat de voetbalavond van gisteren de geschiedenisboeken in gaat.

AS Roma is pas de derde ploeg ooit dat een achterstand van minimaal drie doelpunten kan wegwerken in de Champions League. Alleen Deportivo La Coruna en Barcelona deden het hen voor. Deportivo maakte een comeback tegen AC Milan in 2003, toen wonnen de Spanjaarden met 4-0 nadat ze met 1-4 verloren in San Siro. De fameuze 'remontada' van Barcelona tegen PSG van vorig jaar staat bij iedereen nog in het geheugen gegrift.

Het is liefst 34 jaar geleden dat Roma in de halve finale van een Europese topcompetitie stond. De vorige keer dateerde van het seizoen 1983-1984. Toen stoten ze uiteindelijk nog door naar de finale van de Europacup 1, en die verloren ze na penalty's tegen Liverpool.

Daniele De Rossi en Kostas Manolas scoorden gisteren elk één keer. Daarmee is het de eerste keer ooit dat twee spelers die een own goal maakten in de heenmatch, ook twee keer in het juiste doel scoren in de terugmatch.

AS Roma scoorde gisteren drie keer tegen Barcelona, op zich een sterke prestatie, maar het is straffer dan u denkt: Barça kreeg voor de terugwedstrijd tegen Roma amper drie doelpunten binnen in heel de Champions League-campagne: Eén tegen Olympiakos in de groepsfase, één tegen Chelsea in de achtste finales, en één in de heenmatch tegen Roma.

Naar het Engelse Liverpool dan want ook zij zorgden voor een stunt. 'The Reds' hebben in totaal 32 doelpunten gescoord in deze Champions League. Daarmee doen ze even goed als het record van Manchester United in het seizoen 2002-2003. Kunnen ze dit record verbreken in hun halve finale?

Mohamed Salah scoorde gisteren zijn achtste doelpunt in deze Champions League-campagne. De Egyptenaar is de eerste speler van Liverpool die daarin slaagt.

Die acht Champions League-goals zijn niet het enige straffe cijfer dat Salah laat optekenen. Hij is ongelooflijk op dreef en was dit seizoen al in 50 doelpunten betrokken: 39 doelpunten en 11 assists.

Liverpool gaat voor de tiende keer naar een halve finale van een Europese topcompetitie. Het enige Engelse team dat beter doet is Manchester United, met 12 halve finales.

Liverpool is het eerste team ooit dat een ploeg geleid door Pep Guardiola drie keer kan verslaan in één seizoen. 'The Reds' wonnen in januari met 4-3 in de competitie en nu twee keer in de Champions League (3-0 en 1-2).