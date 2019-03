AS Roma-coach vlucht spelersbus in na Europese exit en riskeert boete LPB

AS Roma-coach Eusebio Di Francesco mag zich aan een boete van de UEFA verwachten. De Italiaan vluchtte na de uitschakeling in de Champions League tegen FC Porto de spelersbus in, zonder de media te woord te staan. Daarmee overtrad Di Francesco de strikte regels van de UEFA.

AS Roma had het eerste duel tegen FC Porto met 2-1 gewonnen, maar ging tijdens de return na verlengingen met 3-1 onderuit. Twee beslissingen van de VAR vielen in het nadeel van de Romeinen uit. Volgens Italiaanse media heeft Di Francesco na de Europese exit zijn laatste restje krediet verspeeld. Hij stond al onder druk en ontslag lijkt nu dichtbij.

“Ik hoop dat we met hem doorgaan”, zei aanvoerder Daniele De Rossi, die wel zijn plicht vervulde in de mixed zone. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar wat hij met ons heeft gepresteerd, staat buiten kijf.” Volgens aanvaller Diego Perotti staat de spelersgroep nog altijd achter de bekritiseerde Di Francesco. “We geven altijd alles voor hem en we steunen hem.”