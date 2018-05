AS Roma brengt hulde aan Liverpool-fan die nog steeds voor z'n leven vecht GVS

01 mei 2018

21u01 0 Champions League De spelers van AS Roma hebben vandaag een knappe hulde gebracht aan de Liverpool-fan die na de rellen in de heenmatch nog steeds voor zijn leven vecht. Op de training van vandaag droegen Nainggolan en ploegmaats immers truitjes met het opschrift ' Forza Sean'.

Voor aanvang van de Champions League-match tussen Liverpool en AS Roma werd de 53-jarige Ier Sean Cox hevig toegetakeld door Italiaanse hooligans. Hij liep zware verwondingen op aan het hoofd en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds kritiek.

Cox kreeg al heel wat steunbetuigingen en ook de spelers van AS Roma deden vandaag hun duit in het zakje. Op de training droegen ze een truitje met de niet te misverstane boodschap: 'Forza Sean'. Intussen gaat er ook een GoFundMe-pagina de wereld rond om de medische kosten te vergoeden. 3.946 weldoeners lieten al hun goed hart zien waardoor €76.827 is ingezameld.

Forza Sean #ASRoma pic.twitter.com/TCxvJJB7UQ AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Barslecht gevoel

Ook Liverpool-speler Wijnaldum kwam vandaag nog eens terug op het incident. “We zijn het nieuws pas een dag na de wedstrijd te weten gekomen. We voelden ons barslecht. Voetbal is een spel vol vreugde, iedereen moet ervan genieten en vooral in alle veiligheid de wedstrijd kunnen bekijken.” Ook Klopp had een duidelijke boodschap voor de fans. “We zijn allemaal dezelfde mening toegedaan: voetbal is een spel en het duel kan enkel op het veld uitgevochten worden. Ik hoop dat iedereen morgen gewoon naar het stadion kan wandelen en kan uitkijken naar een fantastische, intense en heel belangrijke wedstrijd."