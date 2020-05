Artiest en vliegenier: hoe Divock Origi zichzelf de legende in trapte bij Liverpool in CL finale van 2019 Kristof Terreur in Engeland

02 mei 2020

08u04 1 Champions League Normaal gezien werd dezer dagen de eindfase van de Champions League betwist, maar zoals geweten gooide het coronavirus heel wat roet in het eten. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Normaal gezien werd dezer dagen de eindfase van de Champions League betwist, maar zoals geweten gooide het coronavirus heel wat roet in het eten. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag de laatste episode: de triomf van Liverpool in 2019.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Binnen Liverpool staat Divock Origi bekend als een soort Panamarenko. Artiest en vliegenier. Speler die vaak rond zijn eigen wereldje cirkelt, nederig en afwezig. Talent dat veel lanceringen nodig heeft om buitenaards te wezen. In Madrid knalde hij zichzelf vorig jaar in de hoogste baan. Legende van Liverpool.

Hij was op zoek naar een quote over Sander Berge. Een Noors reporter begon voor de Champions Leagueconfrontatie tussen Liverpool en KRC Genk, in november, aan een opsomming aan topspelers die ooit in het blauwe shirt hebben gespeeld: Kevin De Bruyne, Khalidou Koulibaly, Wilfred Ndidi, veel spelers…”

Dat was echter zonder Jurgen Klopp gerekend. Die onderbrak hem, nog voor hij zijn punt kon maken: “Divock Origi. Vergeet hem vooral niet. (grijns) Liverpool legend, by the way. Heel beroemd hier.”

Een staccato omschrijving van hoe ze in Liverpool over de Rode Duivel denken. Instant held sinds de Champions Leaguecampagne 2018-19.

Hij zorgde voor de opener en het slotakkoord in die waanzinnige ‘Redmontada’ in de halve finale tegen FC Barcelona.

In Madrid, in de finale, maakt hij zich als invaller onsterfelijk met de verlossende tweede. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen liggen in de touwen. Liverpools zesde ‘Beker met de Grote Oren’ zal altijd de gravure van Origi dragen.

‘Big Div’. Man van grote momenten in Premier en Champions League, niet van rechte lijnen.

Tijdens de ereronde vliegt mama Linda haar zoon aan de zijlijn enthousiast om de nek. Zussen Natasha en Deneen en nichtje Maliya schuiven mee aan om te poseren met de trofee.

Vanop een afstand kijkt vader Mike, eveneens in rood shirt met naam en rugnummer 27 van zijn zoon, het innige tafereel aan. Doorgedrongen is het nog niet helemaal, maar God is great.

Het lichtende pad dat Die voor hem heeft uitgestippeld is over berg en dal gegaan, maar die heldenrol nemen ze hem nooit meer af. Zijn legendestatus evenmin. Hij is de eerste Rode Duivel van de Gouden Generatie die er op het veld in slaat de grootste Europese prijs te veroveren.

Terugkijken doet Origi op dat moment allang niet meer. In de herfst van 2018 heeft hij op sociale media de spons geveegd over het verleden dat hem achtervolgt. De eerste foto op zijn Instagram-account is niet toevallig een van hem in een Noors berglandschap.

De trip met neef Arnold, als profvoetballer actief in Noorwegen, is mede de aanzet tot een nieuwe start. Het moment dat hij zich bij Liverpool, waar hij bijna was uitgerangeerd, opnieuw op de rails heeft gezet.

Origi: “Uiteindelijk moet je van elke minuut die je krijgt het beste maken. Je weet nooit wat er morgen komt. Vanuit dat standpunt heb ik proberen op te bouwen. Ik weet dat mensen gaan praten. Dat ze ongetwijfeld veel van mij verwachten omdat er in mijn jonge carrière al veel is gebeurd. Maar ik moet me daar van afsluiten.”

Vijf jaar nadat hij op het WK in Brazilië haast uit het niets kwam piepen, gaat zijn naam na Madrid weer viraal. Pop-upvoetballer. Zo snel hij komt piepen, zo snel hij tot een hype wordt gekatapulteerd, zo snel verdwijnt hij doorgaans ook. En omgekeerd.

In de kleedkamer van ‘The Reds’ spotten ze wel eens met zijn zorgeloze karakter. James Milner noemt hem vlakaf de ‘Space Cadet’, een aspirant-astronaut. Een speler die uitstekend in de groep ligt, maar zijn specifieke interesses heeft.

Een met artistieke trekjes. Een creatief brein dat af en toe rondjes draait in zijn eigen bubbel (doorlinken naar Plusstuk uit September over vieees schtijl maken). Zijn Panamarenko. Een talent dat alles heeft om buitenaards te wezen, maar toch zo veel duwtjes nodig heeft.

In Madrid boetseerde een breekbare kunstenaar zijn meesterwerk.

Jurgen Klopp: “A Liverpool legend, by the way. Heel beroemd hier.”

Held voor altijd.

Lees ook: Geen twee zonder drie CL-zeges voor Real, maar de afterparty was een afknapper van jewelste