Arme Svilar weer de pineut: penalty gepakt, maar ook own-goal gescoord Kristof Terreur in Engeland

23u07 0 AFP Hoeveel pech kan je hebben? Champions League Arme Mile. Dat verdiende hij niet. Old Trafford voelde mee met Mile Svilar. Een penalty gepakt, een goeie redding op Romelu Lukaku, maar dan toch ongelukkig geklopt. De jongste keeper die een strafschop stopt in de Champions League, de jongste maker van een own-goal ook. Via zijn rug verdween een van de paal stuiterende schuiver van maat Matic achter hem in doel. Voor de tweede keer op rij de pineut tegen United.

Tijdens de lange wandeling naar de kleedkamer bij de rust zocht Svilar (18) een antwoord bij de goden. Blik naar de hemel. Zoveel pech kan je toch niet hebben. Vijf wedstrijden heeft het jeugdproduct van Anderlecht ondertussen in het eerste van Benfica achter zijn naam. Staan op zijn cv: met 18 jaar en 1 maand de jongste doelman ooit in de Champions League; de jongste die met een bal over de lijn loopt (in de heenmatch tegen United); de jongste die een strafschop pakt (in de terugmatch tegen United) en de jongste met een own-goal achter zijn naam. Dat verdiende hij niet. In Manchester maakte Svilar alles behalve een bibberindruk. Met het rode bandje in de haren straalt de zoon van Ratko iets uit. Flair, focus en vertrouwen. Het bewijs daarvan op het kwartier: strafschop voor Man United.

Strafschopspecialist

Anthony Martial plaatste de bal te nonchalant in de linkerhoek, maar Svilar zat er wel goed bij. Handje tegen de bal en in corner duwen. Hij is een specialist – dat weten ze op Anderlecht en in de nationale jeugd. Hij had zijn gloriemoment op Old Trafford beet. Het andere gezicht dat hij wilde tonen na die beginnersblunder twee weken geleden in Lissabon, toen hij met een vrijschop van Rashford over de lijn liep. Foutje rechtgezet. Zijn ploegmaats besprongen hem, maar hij riep hen tot de orde. Niet te lang stilstaan bij die redding: er kwam een hoekschop aan. Hij schreeuwde om concentratie. Romelu Lukaku dribbelde en mikte een bal in zijn korte hoek. Svilar zat er goed bij.

Photo News Mile Svilar zit goed bij de strafschop van Martial.

Maatje Matic

Op slag van rust donderde Svilar echter van zijn wolkje. Nemanja Matic haalde vanuit de tweede lijn uit. Zijn schicht eindigde op de paal, maar verdween via de rug van de duikende doelman in doel. De armen gingen teleurgesteld open. Daar kon hij bijzonder weinig aan doen. Brute pech, maar de own-goal verdwijnt wel in de geschiedenisboeken. Svilar vloekte eens. Van je vrienden moet je het hebben. Matic, de man die hem de goeie raad gaf om voor Benfica te kiezen. Matic, de man die hem probeert te overhalen om voor Servië te kiezen. Fair-play voor Matic, een van de beleefdste mensen die je in het voetbal tegenkomt: hij juichte niet. Uit respect voor Svilar. Twee weken geleden, in het Estádio de Luz, had Matic hem net als Romelu Lukaku enJosé Mourinho bemoedigende woorden ingesproken. "Foutjes horen bij een carrière van een jonge doelman, geef niet op." Dat soort dingen. Dat zullen ze vanavond ook nog eens hebben herhaald. Ongelukjes, ook eigen aan het voetbal. Hij wordt er alleen maar sterker van.

Na de pauze kreeg Svilar nog amper werk. Geen pogingen meer om vertrouwen op te doen. Daley Blind verdubbelde vanop de stip de score. Onhoudbaar door het midden. Een strafschop die Romelu Lukaku eigenlijk had willen nemen. De Rode Duivel eiste de bal op, liep ermee naar de stip, maar van voor zijn dug-out riep José Mourinho hem tot de orde. Ze moeten zich aan zijn lijstje houden: Herrera had wel zin, maar uiteindelijk was het Blind die met permissie van zijn trainer mocht trappen. Sinds Lukaku eind augustus tegen Leicester een penalty miste, staat hij niet meer bovenaan bij de strafschopspecialisten. Hij had nochtans een doelpunt kunnen gebruiken om zijn vertrouwen op te krikken. Zijn teller blijft al zes matchen op 11 steken, maar hij werkt wel hard in functie van de ploeg. In de eerste helft had Lukaku voorlangs getrapt en een wenkende kans overgekopt.

Zijn hoogtepunt tegen Benfica: een knappe actie met de rug naar doel, waarin de verdedigers van zijn stevige lijf stuiterden. Mhikitaryan kon geen vervolg geven aan Lukaku's goeie steekpass. Na affluiten bleef Lukaku minutenlang met Svilar praten. Anderlechtboys onder mekaar. Ook van Matic kreeg hij een stevige knuffel.

Servië wenkt

Afsluiten doen we met Svilars toekomst. Hij lonkt naar Servië. Interimcoach Krstajic ging gisteren in op het dossier-Svilar. "Er is intensieve communicatie met Mile en zijn vader. De administratieve rompslomp is aan de gang, maar wat zeker is: er is een wederzijds verlangen om Mile Svilar bij het Servische team te krijgen." Wordt vervolgd.

Photo News Matic haalt verwoestend uit. De bal zou via de rug van Svilar in doel verdwijnen.

REUTERS

Photo News