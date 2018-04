Arme 'Gigi': na de bittere tranen om WK-exit, nu de woede om eerste uitsluiting in 117 CL-duels LPB/DPB

11 april 2018

23u27 0 Champions League Gianluigi Buffon, in de nadagen van zijn carrière, beleefde vanavond opnieuw een bittere ontgoocheling. De 40-jarige doelman werd in Bernabeu voor de allereerste keer uitgesloten in de Champions League.

Buffon speelde liefst 117 CL-duels voor Juventus, dat op het veld van Real Madrid lange tijd op weg leek naar een stunt. 'Juve' leidde met 0-3 en had verlengingen binnen handbereik, tot Lucas Vazquez diep in de toegevoegde tijd een penalty versierde voor Real. Tot woede van Buffon en zijn ploegmaats. De imposante doelman ging verbaal en fysiek zwaar in de clinch met de Britse ref Michael Oliver, met een rode kaart tot gevolg.

Voor Buffon opnieuw een bittere pil om slikken. In november vorig jaar zag de doelman van de 'Squadra' zich al het WK in Rusland door de neus geboord. Zweden bleek in de barrageduels te sterk. 'Gigi' verliet het veld destijds in tranen. Vanavond in Bernabeu overheerste vooral de woede: "Zo'n dubieuze beslissing, op zo'n moment... Dat kan niet."

De Juve-legende was woest en ontroostbaar tegelijk: "Een scheidsrechter heeft niet het recht om een ploeg in de 94ste minuut uit te schakelen op basis van een uiterst dubieuze beslissing. Hij kan het niet goed hebben gezien. Real verdient het om verder te gaan maar we verdienden een eerlijke behandeling van de scheids", reageerde de 40-jarige doelman. "Ik heb de scheids alleen gezegd dat als hij deze beslissing neemt hij niets heeft begrepen van zijn vak en beter kan stoppen. Deze arme man heeft geen enkel gevoel. Als je niet het karakter hebt om recht in je schoenen te staan en kritiek te slikken, dan moet je in de tribune gaan zitten met je vrouw en genieten van een lekker etentje. Geen scheidsrechter worden."