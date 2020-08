Antwerpse Parijzenaar Batubinsika kijkt straks naar z’n vrienden: “Hoop dat Coman supermatch speelt, maar dat PSG wint” Michaël Vergauwen

23 augustus 2020

14u47 0 Champions League ‘t Is dé match van het jaar voor Dylan Batubinsika (24). En dan hebben we het niet over Antwerp-AA Gent van gisteravond, waarin de centrale verdediger na 11 maanden z’n comeback maakte, maar wel over de Champions League-finale van vanavond. Batubinsika is immers een rasechte Parisien, doorliep alle jeugdreeksen van PSG en is bevriend met ondermeer Presnel Kimpembe (PSG) en Kingsley Coman (Bayern München). “Ik ga héél geconcentreerd kijken straks. De gsm gaat uit”, lacht hij.

Batubinsika is een echt jeugdproduct van PSG. Dat haalde hem op z’n 8 al weg bij het plaatselijke US Cergy-Clos. De Parijzenaar met Congolese roots doorliep alle jeugdreeksen in het Parc Des Princes, tot aan het B-team. Hij verzamelde ondertussen ook 10 caps bij de Franse U16 en U20. Het hoeft niet te verbazen dat er vanavond voor Batubinsika heel wat bekend volk op het veld staat. Zo stond Batubinsika in 2012 nog in de basis met Kingsley Coman en Presnel Kimpembe tijdens een jeugdtoernooi. PSG won door in de finale Juventus te kloppen.

“Absoluut, vanaf ik arriveerde bij PSG speelde ik samen met Presnel Kimpembe (centrale verdediger van PSG, red.). Hij woonde vlak bij mij, onze ouders kenden elkaar al”, vertelt Batubinsika. “Ook Kingsley Coman (Bayern München) is een van m’n beste vrienden. Samen met ook nog Moussa Dembélé (die met Lyon in de halve finale van de Champions League strandde, red.), met wie ik vanaf mijn 3 jaar opgroeide en altijd samen naar school ging en voetbalde, hebben we een Whatsapp-groepje. Er wordt wel wat afgelachen nu, ja. (lacht) Wie er wint? PSG natuurlijk! Bayern is voor iedereen favoriet, maar als je de verdediging en de aanval van Parijs ziet... Da’s ongelofelijk. Ik stuurde daarnet nog met Kingsley, ik hoop dat hij een grote match speelt, maar dat PSG wint. Hij moest lachen natuurlijk, als Parisien.”

“Ik wou het liefst de match gaan bekijken in Parijs, samen met mijn broers, maar er is te weinig tijd om even over en weer te gaan”, besluit Batubinsika. “We moeten de focus bij Antwerp behouden, zeker nu, en dan is er voor zo’n uitstapje helaas geen tijd. Maar ik ga héél geconcentreerd de match volgen. Ze moeten me allemaal met rust laten, de gsm gaat uit (lacht).”

11 maanden

Nog even naar gisteren dan, waar Batubinsika voor het eerst in... 11 maanden nog eens een officiële match bij Antwerp mocht spelen. Het was van 26 september 2019 geleden dat hij nog eens in actie kwam voor de Great Old, toen in de beker tegen Lokeren. Naast die match, waarin hij 120 minuten meedeed en dus ook z’n steentje bijdroeg aan de Antwerpse bekerwinst, verzamelde hij vorig seizoen vier basisplaatsen in de competitie én deed hij Europees mee tegen Plzen en AZ. Nadien kwam hij niet meer in de plannen van Laszlo Bölöni voor, Wesley Hoedt speelde alles. Begin januari van dit jaar kende hij dan pech, toen hij op Spaans oefenkamp geblesseerd uitviel. Een scheur in de rechtermeniscus was het verdict, hij keerde meteen naar huis terug en werd nog diezelfde week geopereerd. Het leek einde verhaal voor de Fransman, die net ervoor al aanstuurde op een vertrek. Zeker toen Antwerp met Ava Dongo nog een nieuwe verdediger inlijfde, leek het over en out voor Batubinsika, maar gisteravond kwam daar dus verandering in. Pius betaalde het gelag van z’n mindere partij op Cercle, Batubinsika kreeg van Leko een kans. En terecht, zo bleek, want de centrale verdediger speelde een prima partij. Van een gebrek aan ritme was niets te merken.

“Het deed deugd nog eens mee te doen, ja”, lachte Batubinsika. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in mezelf, maar natuurlijk liep ik bij momenten ook gefrustreerd rond omdat ik nooit een kans kreeg. Die blessure zal ook meegespeeld hebben, maar uiteindelijk was het de coach die me geen kans meer gaf.” Nochtans was Batubinsika een van de Antwerpse sterkhouders in hun eerste seizoen in 1A. Nadien verloor hij z’n plaats aan Jelle Van Damme. “Zonder arrogant te willen zijn, ik heb de kwaliteiten om het hier te maken. Dat ik gisteravond goed speelde, spreekt weer in mijn voordeel (lacht). Hopelijk ziet het bestuur dat ook in. De nieuwe coach praatte meteen met me toen hij hier arriveerde en sprak snel z’n vertrouwen in me uit.”

Visitekaartje

Die coach, Ivan Leko, was ook na de match tevreden van wat Batubinsika liet zien. “Hij heeft dat heel goed gedaan, nadat hij heel de week hard werkte op training. Het is zeker niet de makkelijkste periode geweest voor hem, maar hij heeft zich prima getoond. Heel sterk verdedigd, goed aan de bal, ook vooruit. Hij heeft z’n visitekaartje afgegeven. Dat belooft voor de rest van het jaar.”