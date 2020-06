Antwerp en Gent zijn niet veel wijzer na bekendmaking kalender UEFA: “Nog veel onduidelijk”





SDG/MVS/BF

18 juni 2020

07u29 0 Champions League De UEFA heeft de complexe puzzel voor het ingekrimpte vervolg van de Champions en Europa League klaar: zet u schrap voor een drukke eindronde in augustus. Diezelfde maand starten ook al de kwalificatierondes voor het volgende Europese seizoen. “Het is wat het is”, zeggen ze bij Antwerp en Gent.

De opvallendste beslissing van de UEFA gisteren bij de problematiek van de krappe kalender is het afstappen van de heen- en terugformule. Dit geldt zowel voor de ontknoping van de huidige CL- en EL-campagne, als in de kwalificatierondes tot de groepsfase in de CL en EL komend seizoen. Steeds beslist één wedstrijd. Alleen voor de CL-play-offs maakt de UEFA een uitzondering met een dubbel duel.

Vertaald naar België: als AA Gent zijn derde CL-voorronde over één match wint, volgen nog twee duels richting groepsfase, die in de derde week van oktober start. Standard moet in totaal drie voorrondes over één wedstrijd overleven om de EL-groepsfase te raken, landskampioen Club Brugge is rechtstreeks geplaatst.

Bij bekerwinst eist Antwerp zijn plek in de EL-groepsfase op en zou Charleroi op 24 september zijn EL-campagne in de derde kwalificatieronde starten. Verlies van Antwerp in de bekerfinale tegen Club draait de rollen om.

Final 8

De ontknoping van het huidige Europese seizoen propt de UEFA samen in augustus. In de CL spelen de acht kwartfinalisten - waarvan er vier zich nog moeten plaatsen - een eindronde in Lissabon met de finale op 23 augustus. De beslissing of de vier resterende duels van de achtste finale bij de thuisspelende ploeg of op neutraal terrein in Portugal moeten plaatsvinden, volgt nog later - maar vóór de loting op 10 juli.

Die onzekerheid geldt ook voor de EL, waar pas zes van de acht heenduels van de achtste finale gespeeld zijn. Maar ook in de EL plant de UEFA een versnelde eindronde. De acht kwartfinalisten strijden in Duitsland, verdeeld over de stadions van Düsseldorf, Schalke 04, Duisburg en Köln, voor de finale op 21 augustus in Köln.

En of er in deze competities al beperkt publiek zal toegelaten zijn? UEFA-preses Aleksander Ceferin twijfelt: “Nu zou ik ‘neen’ zeggen. Maar dat kan snel veranderen. Een maand geleden wist ik niet eens of we onze competities wel konden uitspelen.” Aan de vrees dat een ‘tweede coronagolf’ het hele plan zou ondermijnen, wou Ceferin niet eens denken: “We zien nu geen reden voor een plan B.”

OVERZICHT: Het speelschema vande Champions en Europa League deze zomer

AA Gent: “Nog veel onduidelijk”

AA Gent houdt zich voorlopig nog op de vlakte. “Wat ik ervan vind? Voorlopig niet veel, gezien we niet veel aan die beslissing kunnen veranderen”, reageert Michel Louwagie. “Er zijn nog heel wat onduidelijkheden ook. Zullen er toeschouwers toegelaten worden midden september? Zal het op een neutraal terrein gespeeld worden of bij één van de twee clubs? Verder kennen we uiteraard ook onze tegenstander nog niet.” Binnen enkele weken zullen die zaken iets duidelijker worden.

Antwerp: “Niemand blij mee”

Gaat de bekerfinale niet door, dan moet Antwerp aantreden in de derde voorronde van de Europa League. Die zal beslecht worden in één wedstrijd, besliste de UEFA gisteren. “Niks aan te doen, het is wat het is”, reageren ze bij Antwerp. “Maar hier wordt natuurlijk niemand blij van. En dan valt het nog af te wachten of het met of zonder publiek zal zijn. In een match zonder publiek valt het thuisvoordeel ook nog eens grotendeels weg.”

Lees ook:

Rechtstreekse uitschakeling vanaf kwartfinales Champions en Europa League, ook voorrondes voor Belgische ploegen gaan over één wedstrijd

Gilles De Bilde over beslissingen UEFA en contractverlenging Mertens: “Een heel goede zaak voor Dries en de nationale ploeg”