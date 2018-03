Anticlimax op Old Trafford: scorende Lukaku en United sneuvelen in Champions League tegen Sevilla Manu Henry

22u36 0 Champions League Game over voor Manchester United in de Champions League. Tegen Sevilla gingen de Mancunians vanavond, ondanks een goal van Romelu Lukaku, 1-2 ten onder. Geen negende kwartfinale op het kampioenenbal voor José Mourinho dus na de 0-0 in Andalusië. Sevilla voor het eerst in de clubgeschiedenis bij de laatste acht.

Eén minuut: zolang had Romelu Lukaku nodig om de trekker een eerste keer over te halen. De poging met zijn mindere rechter zoefde ruim over en naast. De jacht naar zijn 200ste goal voor club en land samen was meteen geopend. In tegenstelling tot de heenmatch in Andalusië begon United, met ook Marouane Fellaini na lang blessureleed nog eens in de basis, ditmaal dus wél met aanvallende intenties. Ze waren het aan hun status verplicht in de 58ste knock-outwedstrijd van José Mourinho op het kampioenenbal - de Portugees evenaart zo Alex Ferguson, enkel Carlo Ancelotti (62) doet nog beter. Maar ook Sevilla toonde aanvallende impulsen - meer dan United zelfs. Naar goed gewoonte deden de Andalusiërs dat met verzorgd voetbal. Het percentage in balbezit – Los Rojiblancos tekenden halfweg de eerste helft voor 55% - was daar een bewijs van.

Opvallend: na 34 minuten had Sevilla al negen doelpogingen afgevuurd. Voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 sloeg een bezoekende ploeg daarin op Old Trafford op het hoogste Europese toneel. Niet dat doelman De Gea écht werd bedreigd, maar het zegt toch wat over dit Sevilla. United, dat ideeënloos voor de dag kwam, kon daar amper iets tegenoverstellen. Tot Fellaini vijf minuten voor de rust een fraai één-tweetje opzette met Alexis Sanchez. Big Fella poeierde vervolgens met links op de vuisten van doelman Rico. Eindelijk nog eens wat opwinding voor de thuisfans in een flauwe pot. Vooral de thuisploeg bleef op offensief vlak alweer onder de verwachtingen, ondanks het hoopvolle begin. Zo ook na 135 minuten nog geen goals tussen Manchester United en Sevilla.

Dan had de openingsfase van het tweede bedrijf meer te bieden. Rico moest zich al gauw onderscheiden op een laag schot van Alexis Sanchez. De geboren Sevilliaan lag vliegensvlug tegen de grond om het leer met de vingertoppen in hoekschop te verwerken. Enkele minuten later, minuut 59 noteren we, veerden de fans op Old Trafford nog eens op. Niet voor een doelkans, wél voor de vervanging Marouane Fellaini. Onder klaterend applaus verliet onze landgenoot het terrein. Het is ooit anders geweest. Paul Pogba, niet helemaal fit vooraf, was zijn logische vervanger. Maar ook de Franse recordaankoop bracht de nodige schwung niet in de match. Erger zelfs: in vier minuten dompelde de pas ingevallen Wissam Ben Yedder United met twee goals helemaal in rouw. De eerste met links, de tweede met het hoofd. Zo keken de manschappen van Mourinho na 78 minuten plots tegen een hopeloze 0-2-achterstand aan. Ook het 200ste doelpunt van Lukaku - toch al nummer vijf deze campagne - kwam ruim vijf minuten voor affluiten te laat.

5 - Romelu Lukaku has scored five goals in the Champions League this season, the most by a Man Utd player in the competition since Wayne Rooney (5) in 2009-10. Consolation? OptaJoe(@ OptaJoe) link