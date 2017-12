Andermaal een record voor Cristiano Ronaldo, triest unicum voor Monaco Mike De Beck

23u51

Bron: Gracenote, Belga 0 REUTERS

Ook vanavond vielen er in de Champions League wel wat opvallende statistieken te noteren. Cristiano Ronaldo schreef zelfs een record op zijn naam in het toptreffen tegen Borussia Dortmund. Wij lijsten de belangrijkste stats na vanavond even op.

Real Madrid - Borussia Dortmund

Cristiano Ronaldo heeft na vanavond een nieuw record bij op zijn palmares geschreven. De Portugees is de eerste speler die in de zes verschillende groepswedstrijden telkens kon scoren. Daar bleef het niet bij want het werd meteen ook zijn 99ste treffer in de Champions League voor Real Madrid. Het meeste van een speler voor één en dezelfde club. Lionel Messi zit ondertussen aan 97 stuks voor Barcelona. Ronaldo evenaarde eveneens het record van meeste CL-doelpunten in eigen huis in een kalenderjaar. Met tien stuks doet hij even goed als Messi (in 2010) en Ronaldo zelf (in 2015). Bovendien haalde Ronaldo Messi bij als topschutter aller tijden van de groepsfase, met 60 goals.

Topschuttersstand in de Champions League anno 2017-18:

9 goals: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

6 goals: Ben Yedder (Sevilla), Cavani (Paris SG), Kane (Tottenham), Neymar (Paris SG), Firmino (Liverpool)

5 goals: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (Liverpool), Salah (Liverpool)

4 goals: Aubameyang (Dortmund), LUKAKU (Manchester United), Mbappé (Paris SG), Oberlin (Bazel), Sterling (Manchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)

3 goals: Agüero (Manchester City), Bernard (Shakhtar Donetsk), Dzeko (AS Roma), Falcao (Monaco), E. HAZARD (Chelsea), Insigne (Napoli), Kurzawa (Paris SG), Lewandowski (Bayern München), Mané (Liverpool), Messi (FC Barcelona), Rashford (Manchester United), Son Heung-min (Tottenham), Stones (Manchester City), Tolisso (Bayern München), Werner (Leipzig)

Topschutters in de geschiedenis van de Champions League:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 114

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 97

3. Raul (+) 71

4. Ruud van Nistelrooy (+) 56

5. Karim Benzema (Real Madrid) 53

6. Thierry Henry (+) 50

7. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

9. Filippo Inzaghi (+) 46

10. Didier Drogba (+) 44

(+) niet meer actieve spelers.

In diezelfde partij speelde Sergio Ramos zijn 108ste CL-wedstrijd voor de 'Koninklijke'. Daarmee schuift hij op naar een derde plek na Iker Casillas (150) en Raúl (130).

Porto - Monaco

Monaco heeft er een bijzonder slechte CL-campagne opzitten. Het slikte maar liefst 16 doelpunten. Geen enkel Frans team doet slechter. Het vorige 'record' stond op naam van Olympique Marseille (14 tegentreffers in 2013-2014).

Shakhtar Donetsk - Manchester City

Pep Guardiola stond al voor de 100ste keer als trainer langs de zijlijn tijdens een CL-duel. Hij is nog maar de zesde coach die dat aantal bereikt. Na Alex Ferguson (190), Arsène Wenger (184), Carlo Ancelotti (154), José Mourinho (139) en Mircea Lucescu (103).

Feyenoord - Napoli

Piotr Zielinski scoorde vanavond al na 1 minuut en 31 seconden. Meteen ook de snelste treffer van Napoli in hun geschiedenis van de Champions League.

Liverpool - Spartak Moskou

Spartak Moskou slikte vanavond de grootste nederlaag voor een Russische club in alle Europese competities.

