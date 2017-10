Anderlecht toont lef tegen PSG, maar efficiënte Fransen winnen toch relatief makkelijk (0-4) Thomas Lissens

22u36 273 BELGA Champions League Hein Vanhaezebrouck mag fier zijn op Anderlecht. Paars-wit verloor dan wel met 0-4 tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, maar vooral in de eerste helft wonnen de moedige Brusselaars toch zieltjes.

Neymar: 222 miljoen euro.

Kylian Mbappé: 180 miljoen euro.

Edinson Cavani: 64, 5 miljoen euro.



U kent de bedragen die PSG investeerde in zijn dodelijke voorlijn onderhand wel. 466,5 miljoen in totaal: veel geld voor goals. En toch hield Vanhaezebrouck vast aan zijn filosofie, met drie (centrale) verdedigers.



Gek of eerder hooghartig? In het geval van Vanhaezebrouck neigen we naar de tweede optie. De West-Vlaming had een plan: PSG snel onder druk zetten en de Parijse stilisten zo niet in hun spel laten komen. Maar individuele fouten had Hein niet ingecalculeerd. En door zo'n fout kwam paars-wit al na drie minuten op achterstand.

Deschacht liet Mbappé te makkelijk ontsnappen, maar vooral Sels had boter op het hoofd. Het schot van het Franse wonderkind was zeker niet onhoudbaar, maar de Rode Duivel liet hem knullig door zijn benen glippen. Te makkelijk.



Een horrorstart voor de Belgische landskampioen? Allerminst. De Brusselaars hadden niets meer te verliezen en verlost van de druk, voetbalde Anderlecht gewoon goed. De hand van de coach. Kums bracht rust, Trebel grinta en Onyekuru snelheid. Vraag dat maar aan Dani Alves.



Lesje in efficiëntie

Binnen de eerste twintig minuten forceerde Anderlecht vier uitstekende kansen. PSG-doelman Alphonse Aréola was echter op de afspraak en nadien gaven de Parijzenaars, die met succes teerden op de tegenaanval, Anderlecht een lesje in efficiëntie.



Eerst misten Mbappé en Neymar nog na gestuntel van Dendoncker, maar net voor rust was het toch raak. Cavani stuurde Anderlecht met 0-2 de kleedkamer in, terwijl paars-wit de gevaarlijkste ploeg was.

Kunststukje Neymar

Enkel al in de eerste helft had Anderlecht meer getoond dan in de negentig minuten tegen Celtic. Maar na rust had paars-wit het moeilijker. Verratti kon het spel meer naar zich toe trekken en de bezoekende spitsen kregen ook iets te veel ruimte. Anderlecht voetbalde geen kansen meer bij elkaar en mocht van geluk spreken dat Mbappé en Cavani enkele keren genade toonden.



Neymar deed dat niet. Iets voorbij het uur trapte de Braziliaanse superster het leer onder de muur, Sels was te laat om de geniale treffer te voorkomen: 0-3. Daarna ging het tempo, zeker bij de thuisploeg, liggen. Dat Kums naar de kant moest, had daar wel mee te maken.



De kaarten waren geschud. Beide teams troffen wel nog het doelhout -Onyekuru knalde op de lat, Mbappé op de buitenkant van de paal- en Anderlecht kreeg zo niet wat het wel verdiende: een doelpunt. Voor PSG volgde er wel nog ééntje: met een listige stiftbal legde de ingevallen Di Maria de eindstand vast.

Neymar vs Anderlecht



51 passes completed

15 duels won

9 take ons completed

2 key passes

Dinho style freekick ✔️



88' GOAL!!!!! (Di Maria)

Anderlecht 0 - 4 PSG



