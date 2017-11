Anderlecht letterlijk in vieze papieren, lijstjes met gebuisden in de Champions League komen wel heel dicht bij Dries Mombert

Bron: Grace Note 0 Photo News Champions League De Champions League-passage van kampioen Anderlecht is allesbehalve een succes te noemen. Akkoord, paars-wit heeft met PSG en vanavond Bayern twee loodzware tegenstanders in de groep, maar toch schakelt Anderlecht best nog een tandje bij. De spelers van coach Hein Vanhaezebrouck dreigen met nog twee wedstrijden op het programma letterlijk in kwalijke papieren te verzeilen.

Het gaat Anderlecht niet voor de wind in het kampioenenbal. In navolging van Club Brugge vorig jaar kon paars-wit nog geen potten breken in hun groep met Paris Saint-Germain, Bayern München en Celtic Glasgow. Hein Vanhaezebrouck en de zijnen moeten er zelfs voor opletten dat ze niet tot de allerslechtst presterende teams in de groepsfase van de Champioens League worden gerekend.

Met nog twee wedstrijden te gaan, oogt de balans allerminst positief voor de Belgische kampioen. Anderlecht verloor al zijn wedstrijden tot nu toe en slikte daarnaast ook een karrenvracht goals. Frank Boeckx en Matz Sels moesten zich samen al 15 keer omdraaien en ook in aanvallend opzicht zwijgt het kanon van Onyekuru, Teodorczyk en co.

Zes wedstrijden verliezen?

Anderlecht dreigt eerst en vooral de 19de ploeg te worden die zijn zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League verliest. Paars-wit ging dit seizoen al vier maal de boot in. PSG wist Anderlecht met 0-4 en 5-0 weg te zetten, terwijl ook Bayern en Celtic de Belgische kampioen met drie goals om de oren weer de kleedkamer instuurden.

Willen de troepen van Hein Vanhaezebrouck niet op het lijstje belanden met teams die alle groepswedstrijden verloren, dan steken ze dus beter nog een tandje bij tijdens de terugwedstrijden tegen Bayern en Celtic. Feyenoord en Benfica zitten dit seizoen ook nog in hetzelfde schuitje, terwijl FC Kosiçe dan weer in 1997 het eerste team was dat al zijn poulematchen verloor. Ook Club Brugge bleef vorig jaar met zes nederlagen achter in een groep met Leicester City, Porto en FC Kopenhagen. Anderlecht beleefde dezelfde nachtmerrie al eens in 2004 na verlieswedstrijden tegen Valencia, Inter en Werder Bremen.

Slechtste doelsaldo?

Met 15 tegentreffers en geen gescoorde goals leidt het geen twijfel dat Anderlecht er niet bepaald warmpjes voor staat op vlak van doelsaldo. Enkel Maribor komt met -13 enigszins in de buurt. De Slovenen wisten op hun beurt wel al één doelpunt te scoren en één puntje te sprokkelen.

Een blik op de geschiedenis leert ons dat Anderlecht voorlopig bij de slechtste leerlingen uit de Champions-League klas hoort. De treurigste balans is afkomstig van Bate Borisov. De Wit-Russen kregen drie seizoenen geleden 24 goals te verwerken, dat terwijl ze slechts tweemaal de weg naar het net vonden. Ook Malmö (-20) en Dinamo Zagreb (-19) hebben weinig om over op te scheppen. Anderlecht heeft nog twee wedstrijden om het tij te keren, want anders komt paars-wit ook op dit lijstje terecht.

Photo News

Minst gescoorde doelpunten?

Naast een karrenvracht aan tegengoals is Anderlecht er in deze Champions League ook nog niet in geslaagd om de weg naar het doel te vinden. Tegen Bayern wordt scoren een helse opdracht, de beste kansen om toch één goaltje mee te pikken liggen dus in Glasgow.

Scoren de Onyekuru's, Hanni's en Teodorczyks van deze wereld vanavond of binnen twee weken niet, dan wordt Anderlecht de vierde ploeg uit de geschiedenis van de Champions League die niet weet te scoren in de groepsfase. Enkel Deportivo (2004), Maccabi Haifa (2009) en Dinamo Zagreb (2016) overkwamen hetzelfde.

Photo News

Meeste goals tegen?

Zoals eerder gezegd slikte Anderlecht in de afgelopen vier wedstrijden op het kampioenenbal 15 goals. Paars-wit komt daarmee nog niet bij de slechtste ploegen van de Champions League, maar een afstraffing tegen Bayern valt vanavond dus zeker te vermijden.

Het absolute record omtrent tegendoelpunten in de groepsfase staat - net als in het vorige lijstje over het slechtste doelsaldo - op naam van Bate Borisov. Ook Legia Warschau speelde het vorig jaar klaar om 24 treffers tegen te krijgen, al scoorden de Polen op hun beurt wel 9 keer. U herinnert zich vast nog het pareltje van Odjidja in de wedstrijd tegen Real Madrid.